足球／FS1中華五人制聯賽12日啟動 外援齊聚場場好球

FS1中華五人制足球聯賽集合了台北海洋雲豹、新北OKANE五人制足球俱樂部、桃園立青靖成及嘉義市天晴足球俱樂部等4支國內最堅強的五人制足球球隊，分別在嘉義縣立體育館、台北市台北體育館、新竹市立體育館及新北市板橋體育館四地開打，開幕賽將於8/12(六)於嘉義縣立體育館揭開序幕，自8/12至11/4舉辦9天18場的例行賽，決定4隊積分排名，再於12月30、31日於台北體育館舉辦FS1季後賽，依積分高低交叉比賽，一同爭取首屆FS1聯賽的冠軍榮耀。

為讓台灣足球邁向職業化，給未來足球選手有更多競技舞台，FS1聯賽的理念要讓比賽更精彩、更好看，所以聯賽規劃時，希望每支參賽球隊除了延攬國內優秀的五人制足球好手外，更要從國外招募擁有該國一級聯賽或國家隊參賽經驗的頂尖好手加入。台北海洋雲豹及新北OKANE兩隊分別網羅了4名及5名來自巴拉圭的足球好手，當地媒體為此甚至有專文報導，嘉義市天晴足球俱樂部則是從足球霸權巴西引進外援，3隊外援均為南美洲國家，將帶給台灣球迷精彩的拉丁球風體驗；而桃園立青靖成也從亞洲足球強國泰國引進外援，每隊都為了提昇戰力盡最大努力，讓比賽更精采，吸引球迷進場欣賞不同以往競賽強度的高規賽事。

除了優質的外援陣容外，FS1更網羅了國內五人制足球現役最強戰力中華代表隊全隊國腳加盟！首先是足協五人制聯賽三連霸的嘉義市天晴足球俱樂部，陣中共有包含林志紘、王琨崴、陳湋鈞、江信緯等11名國腳在列；其次是新北OKANE五人制足球俱樂部，也有唐偉泰、傅立崴、劉如明及黃柏鈞等4名國腳加盟；而台北海洋雲豹陣中雖只有林冠霆1名國腳，但台北海洋雲豹卻邀請到多年旅外發展的指標球星紀聖珐加盟；最後由泰國移工組成的桃園立青靖成，本次FS1聯賽也將從泰國邀請國手加盟以補強戰力，完整的泰式風格，將帶給FS1不同的感官刺激。

FS1勇敢創新，期待呈現國內最精彩的五人制足球賽事給所有球迷觀眾。如果您喜愛足球運動，想一睹外援職業選手帶來的視覺衝擊，聯賽目前為免費線上索票，憑票入場，歡迎您8月12日起跟著FS1的賽程表，一同來參與並見證台灣足球大步向前這歷史性的時刻。

台北海洋雲豹團體照。 中華五人制足球俱樂部聯盟提供

桃園立青靖成隊長JIRAWAT 吉拉瓦。 中華五人制足球俱樂部聯盟提供

桃園立青靖成團體照。 中華五人制足球俱樂部聯盟提供

嘉義天晴隊巴西外援從左至右為Rodrigo羅德里戈及Arthur亞瑟。 中華五人制足球俱樂部聯盟提供