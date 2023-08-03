澳洲羽賽／連兩輪苦戰3局 周天成暌違1個半月再晉8強

總獎金42萬美元的BWF超級500系列澳洲公開賽，今天展開16強賽程，我國男單一哥周天成在16強賽迎戰世界排名第26名的中國大陸趙俊鵬，最終以16：21、22：20、21：10勝出，相隔一個半月再度挺進到8強賽。

今年仍在尋求首冠的周天成，在6月中的印尼公開賽挺進到8強賽後，接下來台北公開賽、南韓公開賽、日本公開賽都在前兩輪就止步，而本周的澳洲公開賽首輪面對香港選手陳延澤苦戰3局才取勝後，今天遭遇趙俊鵬依舊打得不輕鬆。

在首局賽事中周天成明顯還在尋找比賽狀態，讓趙俊鵬以21：16先下一城，不過接下來兩局周天成也慢慢進入比賽節奏，先是以22：20扳平戰局，決勝局更是在一路領先的情況下以21：10勝出，搶下8強賽門票。

至於我國「羽球王子」王子維則是在16強賽遭遇印度選手拉賈瓦特（Priyanshu Rajawat），最終以8：21、21：13、19：21敗下陣來，無緣晉級8強。

而女單16強，我國20歲小將、世界排名第69名黃瀞平生涯首度對上泰國一姊依瑟儂，在與對手苦戰3局後以10：21、21：16、19：21敗下陣來，儘管無緣8強但仍是打出精彩一戰。