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成都世大運／徐晧祐、蘇柏亞挺進4強 跆拳道2銅牌起跳
成都世大運跆拳道賽事，我國男子63公斤級好手徐晧祐今天一路過關斬將，包括在16強賽與8強賽分別擊敗日本與美國選手，至於同樣來自彰師大的上屆雙金好手女子53公斤級蘇柏亞，也在8強賽擊敗捷克選手，挺進到4強賽，為我國至少再進帳2面銅牌。
身為我國世大運獎牌庫的跆拳道隊，本屆賽事已經拿下5銀、3銅的佳績，其中包括彰師大鍾俊傑昨天就在男子87公斤以上級扮演黑馬，一路打進到金牌戰，最終為我國拿下一面銀牌。
而今天同樣來自彰師大的好手徐晧祐與上屆拿下女團與個人賽雙金的蘇柏亞也打出好表現，徐晧祐在16強賽與8強賽連勝日本與美國選手後率先晉級4強，由於跆拳道不設有銅牌戰，徐晧祐確定至少銅牌起跳。
至於女子53公斤級的蘇柏亞，從16強賽出發，在首戰以2：0擊敗德國選手後，8強賽面對捷克選手赫羅諾娃（Dominika Hronova），在首局以11：5勝出後，第二局則是遭到赫羅諾娃以7：2扳平，決勝局蘇柏亞展開猛攻，4度踢中中端得分，以10：3勝出，同樣挺進到4強賽。
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