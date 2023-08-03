澳洲羽賽／連兩周拍退大馬組合 麟洋配連3站挺進8強

剛在日本公開賽拿下東京奧運後首冠的我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，本周轉戰BWF超級500的澳洲羽球公開賽並在16強賽與馬來西亞組合張御宇／王耀新再度交手，最終王齊麟／李洋以18：21、21：17、21：19逆轉拿下8強賽門票，連續3站至少挺進到8強。

王齊麟與李洋在前年東京奧運奪下金牌後陷入冠軍荒，直到上周才再度在幸運地東京奪冠，重新擦亮「黃金男雙」招牌，而本周兩人隨即轉戰總獎金42萬美元的澳洲公開賽，並且在前兩輪都遭遇馬來西亞組合。

今天16強賽「麟洋配」的對手正好是上周日本公開賽才剛交手過、世界排名第7名的張御宇／王耀新，當時王齊麟／李洋在苦戰三局後勝出，中止對戰3連敗。

而雙方今天再度碰頭依舊打得拉鋸，首局中段大馬組合雖然一度取得6分領先，不過麟洋配也展現韌性，局末一度追到18：19，不過大馬組合仍是靠著一記犀利的殺球取得局點，並以21：18先下一局。

不過第二局麟洋配在局中取得領先優勢後，未再給大馬組合逆轉的機會，以21：17扳平戰局；決勝局雙方持續拉鋸，比賽前段麟洋配雖然一度領先，但局中遭到張御宇／王耀新逆轉，但雙方始終維持在2分上下的差距，局末王齊麟／李洋一度打出5：1攻勢先取得賽末點，最終再靠著精采的王齊麟的刁鑽吊球以21：19勝出，繼加拿大公開賽、日本公開賽後，連續第3站挺進到8強賽。