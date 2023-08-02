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女足世界盃／南非3比2爆冷踢倒義大利 首次闖進16強

中央社／ 威靈頓2日綜合外電報導
南非隊在2023女子世界盃足球賽G組小組賽以3比2扳倒義大利，以小組第二名闖進最後16強。這是南非首次傳出捷報，首次踢進世界盃女足賽16強。圖／路透社
南非隊在2023女子世界盃足球賽G組小組賽以3比2扳倒義大利，以小組第二名闖進最後16強。這是南非首次傳出捷報，首次踢進世界盃女足賽16強。圖／路透社

南非隊今天在2023女子世界盃足球賽G組小組賽以3比2扳倒義大利，以小組第二名闖進最後16強。這是南非首次傳出捷報，首次踢進世界盃女足賽16強。瑞典以同組第一晉級下一輪。

法新社報導，南非隊長克加特拉納（ThembiKgatlana）在第92分鐘攻進致勝一球，為南非創造歷史，把義大利送回家，並將在6日的16強賽迎戰荷蘭。

義大利的卡魯索（Arianna Caruso）在比賽還剩16分鐘時踢進個人第2顆球扳平，義大利只要踢平即可晉級，但最後仍被南非的克加特拉納超前，慘遭淘汰。

卡魯索在第11分鐘罰球踢進，助球隊取得領先優勢，但在第32分鐘義大利出現烏龍球，兩隊以1比1平手。

南非在第67分鐘取得2比1領先，中場馬加亞（Hildah Magaia）將球掃入網內。義大利在第74分鐘憑藉卡魯索的第2顆進球扳平。

在傷停補時的第92分鐘，義大利防守再次失神，讓克加特拉納有機可趁，攻進南非致勝的一球，南非驚險晉級。

同日，G組瑞典以2比0擊敗阿根廷，三戰全勝獲得小組賽第一，6日將在16強賽與奪冠熱門隊伍美國一決勝負。

南非

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