藤球／U19世錦賽奪男子三人金牌 中華隊寫新猷

歷經7月15天國內集訓和15天赴泰移地訓練，我國藤球代表隊昨天在泰國叻丕府傳回佳音，勇奪2023年U19藤球國際賽勇奪男子三人金牌，寫下隊史新猷。

中華B隊金牌戰以以21：18、25：23力退地主，寫下2018年參賽以來的首面金牌，中華民國藤球協會秘書長黃秀仁表示，從2018年展開台灣藤球潛力優秀選手（U19）培育計畫已達6年時間，原每年前往藤球強權泰國的國外移地訓練，雖因全球新冠肺炎肆虐停擺了3年，今年重啟移訓前往叻丕府的藤球俱樂部（RBTC），在完善設備及該國優秀教練指導下，小選手們的身手、技巧都大幅進步，與泰國多支傳統青少年強隊抗衡也毫不畏懼，打出相當自信心。

在1日的三人賽中，男、女生組分別有6隊參加，中華男、女生各派A、B隊與會，實力較被看好的男生隊，A組戰績三隊互咬各為1勝1負，中華A隊取得分組一晉級四強；B隊戰績也是1勝1負，以B組第二晉級準決賽。4強賽上演中華A、B隊「兄弟鬩牆」，經3局纏鬥，B隊技高一籌以21：11、17：21、21：13搶進最終決戰，最終更力退地主。

中華隊執行教練方瑞照在贏球剎那，衝進場內與B隊3位選手相擁慶賀，他賽後感動的說：「國內外集訓各15天就在國際賽首日展現出成果，不管是技術還是心理層面，球員們都有極大提升，比賽場上有領先有落後，這都需要抗壓能力，球員們不僅做的很好，也辦到了不可能任務，在泰國打敗地主隊而奪冠，他們是最棒的。」

締造全新歷史的B隊先發3人非常有感，發球手陳睿儒表示，能夠拿下冠軍，內心非常激動，國內外集訓共30天，就是為了備戰這次比賽，每場對手實力都旗鼓相當，就拚誰沉得住氣，這段國外移訓期間，泰國教練不斷提醒場上節奏要掌握好，不要過於急躁，團隊也做到了。

攻擊手何宥承指出，這是第一次進潛優，雖說年齡較小，相信自己不輸學長姐們，透過國內外集訓，不僅改正壞習慣、學習不同技巧，更擁有更多進攻武器，比賽前晚緊張到睡不著覺，一起床就平常心面對，並有正常發揮且越踢越順，不論是教練、隊友，還是強大加油團，都是能夠克敵制勝的關鍵。

做球手賴聖文認為，這個金牌不曾設想過，總覺得遙不可及也好不真實。