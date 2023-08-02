成都世大運／只讓對手拿1局！梁恩碩女單、女雙都闖8強

女雙先闖進成都世大運8強，我國網球好手「小鋼炮」梁恩碩今天女單也挺進，她和楊亞依及男將黃琮豪都在單打第三輪闖關，8強門票到手，何承叡男單第三輪落馬，無緣挑戰頒獎台。

梁恩碩女單、女雙並進，昨天和吳芳嫺只花37分鐘就賞給對手2個「貝果」，晉級8強；今天梁恩碩單打延續連勝紀錄，面對印度奇拉卡拉普迪（Sravya Shivani Chilakalapudi）也只花40分鐘就以6：1、6：0強勢闖關，晉級最後8強。

女單另名台將楊亞依也傳捷報，以6：2、6：0拍下美國對手漢斯（Kimmi Hance），8強門票也到手。

男將部分，黃琮豪今天面對捷克對手杰馬爾（Jan Jermar），第一盤打到「搶7」、耗時52分鐘以7：6（7：3）先下一城，第二盤唯一破發成功，成為勝負關鍵，以6：3再下一城，下戰將遭遇地主劉漢屹和南韓姜允錫（Jang Yunseok，音譯）的勝家。

何承叡碰葡萄牙德阿莫林羅查（Francisco Alberto De Amorim Rocha），首盤戰到「搶7」以6：7（5：7）失守，第二盤出現全場唯一破發點就被對手把握住，以3：6吞敗。

黃琮豪和許育修聯手的男雙也打進8強，將和葡萄牙對手爭4強門票。