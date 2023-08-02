藤球／U19國際賽 台灣擊敗地主泰國首次奪金

在泰國叻丕府舉辦的2023年U19藤球國際賽傳回捷報，台灣新生代潛力優秀選手在經過近30天集訓和移訓後收得成效，台灣B隊以21比18、25比23擊敗地主傳統藤球強校，首度在賽史摘金。

2023年U19藤球國際賽首日三人賽中，男、女子組分別有6隊參加，台灣男、女各派A、B隊參賽。戰況激烈的男子組賽事，台灣A搶下分組第1，4強對上另一組第2的台灣B隊，兄弟鬩牆下，台灣B隊獲勝晉級決賽。

冠軍戰台灣B隊遇上泰國當地的傳統藤球名校Municipal School 1 Songphon Witthaya B隊。台灣B隊靠著穩定發球及強勢進攻，先以21比18拿下首局；次局對手全力反撲，台灣B隊再以25：23擒伏對手，拿下男子3人賽金牌。

執行教練方瑞照賽後受訪時說：「國內外集訓各15天就在國際賽首日展現出成果，不管是技術還是心理層面，球員們都有極大提升，在泰國打敗地主隊奪冠，他們是最棒的。」

做球手賴聖文則說：「這個金牌從沒想過，總覺得遙不可及，雖過程中發生些許亂流，但我們還是把握住每次機會，在高度壓力下先冷靜下來，整體表現算可圈可點，我會記住這個冠軍。」

中華民國藤球協會秘書長黃秀仁在接受中央社訪問時表示，從2018年展開台灣藤球潛力優秀選手（U19）培育計畫已達6年時間，今年重啟移訓前往叻丕府的藤球俱樂部（RBTC），小選手們的身手、技巧都大幅進步。