女足世界盃／英格蘭6比1大勝中國闖進16強

世界盃女子足球賽今天進行D組最後一輪賽事，英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強，英格蘭陣中以21歲球星詹姆斯表現最佳，全場共攻進2球並3次助攻。

英格蘭是2022年歐洲女子足球錦標賽冠軍，此戰對上中國強弱懸殊，陣中球員魯索（Alessia Russo）、漢普斯（Lauren Hemps）及詹姆斯（Lauren James）在上半場就各自攻進1球。

到了下半場第56分，由於英格蘭後衛在禁區手球，中國見到一絲進球希望，陣中王霜把握罰球機會命中，將比分追到1比3。

但詹姆斯在下半場第65分為英格蘭再攻進1球，接著隊友凱利（Chloe Kelly）及戴利（Rachel Daly）接連進球，終場以6比1淘汰中國。

在贏得此戰後，英格蘭在小組賽3戰全勝，累計積分9分，以D組龍頭之姿晉級16強。丹麥則在2比0擊敗海地後，累計2勝1負積分6分，以D組第二名戰績晉級。

英格蘭在16強將對上B組第二名奈及利亞，丹麥則將對戰B組龍頭澳洲。