快訊

「速食南霸天」丹丹漢堡廣東店歇業引粉絲哀號 業者說話了

中颱卡努暴風圈擦邊東北角 「這天」北轉決定影響侵台程度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／有機會擠進季後賽 俞俊安：發揮百分百實力

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣旅美高球好手俞俊。（PGA TOUR提供）
台灣旅美高球好手俞俊。（PGA TOUR提供）

PGA菜鳥賽季我國旅美高球好手俞俊安，菜鳥賽季表現精彩，但2月傷了左膝半月板，一休就是4個月，對爭取季後賽資格影響甚大，但他仍保持正向，期待本周溫德漢錦標賽繳出好表現，躋身季後賽。

下星期將滿25歲的俞俊安，今年2月健身房鍛鍊時傷了膝蓋，動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，中斷他美巡新秀賽季令人印象深刻的出色表現；受傷前，他在巴特菲爾德百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）打出並列第3名佳績，AT&T圓石灘職業業餘配對賽也有並列第7成績，上個月出約翰迪爾菁英賽並列第6名，是傷後回歸第一場進入前10名的比賽。

「現在打球感覺非常好，膝蓋感覺沒有不舒服了，狀況都不錯，很期待這周的比賽，希望有好的表現。」俞俊安今天接受越洋連線受訪時提到，當然知道因為受傷缺戰4個月，對爭取季後賽影響很多，但持續保持正向，「沒想太多，現在膝蓋也好很多，雖然打完18洞都要做很多恢復，但下場狀況都還不錯。」

俞俊安表示，這周仍會以相同態度，「保持正向，努力打好每一桿。」

目前聯邦快遞盃排名為94名的俞俊安，若是周四開戰的溫德漢錦標賽表現出色，仍有機會進入只取積分前70名選手才可晉級的季後賽。

PGA菜鳥賽季進入尾聲，俞俊安回顧認為整體還算滿意，在球場沒遇過太多問題，「這周當然希望繼續努力，最後一場了，有機會進到季後賽，當然希望發揮百分百的實力，擠進季後賽。」他也提到，2月是練體能進行垂直跳時受傷，這次意外也讓團隊更加小心，訓練減少跳躍動作，期待用最佳狀態迎接每一站。

俞俊安

延伸閱讀

獨／免關...台中違章工廠致2勇消殉職 業者今獲緩刑

NBA／轉戰高球場依然神準！柯瑞名人賽一桿進洞登全美熱搜

唯一入選台南米其林店家的巷弄「鍋燒意麵」！每日現熬湯頭限量販售、晚來吃不到

PGA／養傷4個月復出 俞俊安旅行者錦標賽49名完賽

相關新聞

女足世界盃／英格蘭6比1大勝中國闖進16強

世界盃女子足球賽今天進行D組最後一輪賽事，英格蘭以6比1懸殊比分淘汰中國，輕鬆闖進16強，英格蘭陣中以21歲球星詹姆斯表...

PGA／有機會擠進季後賽 俞俊安：發揮百分百實力

PGA菜鳥賽季我國旅美高球好手俞俊安，菜鳥賽季表現精彩，但2月傷了左膝半月板，一休就是4個月，對爭取季後賽資格影響甚大，...

射箭／世錦賽柏林登場 中華隊團體要拚前3搶奧運門票

在德國柏林舉行的2023射箭世界錦標賽今天登場，首日的個人反曲弓資格賽，男子以湯智鈞第9名、女子以雷千瑩的第19名最佳；...

女足世界盃／不走父親的路 「小蟲」羅德曼之女為美國隊打拚

美國女足前鋒崔尼提．羅德曼在世界盃多次直闖禁區，送出關鍵傳中球，展現場上宰制力，而她正是前NBA球星「小蟲」羅德曼之女，...

澳洲羽賽／3男雙過頭關 「麟洋配」明打頭陣

總獎金42萬美金的澳洲公開賽今天在雪梨點燃戰火，首日進行會外賽和部分會內賽，中華隊3組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、邱相...

女足世界盃／美國0比0踢平葡萄牙驚險晉級16強

世界盃女子足球賽今天進行E組小組賽最後賽程，美國在這場決定誰能晉級的關鍵賽事以0比0踢平葡萄牙，最終以1勝2和積分5分戰...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦