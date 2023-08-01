PGA／有機會擠進季後賽 俞俊安：發揮百分百實力

PGA菜鳥賽季我國旅美高球好手俞俊安，菜鳥賽季表現精彩，但2月傷了左膝半月板，一休就是4個月，對爭取季後賽資格影響甚大，但他仍保持正向，期待本周溫德漢錦標賽繳出好表現，躋身季後賽。

下星期將滿25歲的俞俊安，今年2月健身房鍛鍊時傷了膝蓋，動手術修復撕裂的左膝蓋半月板，中斷他美巡新秀賽季令人印象深刻的出色表現；受傷前，他在巴特菲爾德百慕達錦標賽（Butterfield Bermuda Championship）打出並列第3名佳績，AT&T圓石灘職業業餘配對賽也有並列第7成績，上個月出約翰迪爾菁英賽並列第6名，是傷後回歸第一場進入前10名的比賽。

「現在打球感覺非常好，膝蓋感覺沒有不舒服了，狀況都不錯，很期待這周的比賽，希望有好的表現。」俞俊安今天接受越洋連線受訪時提到，當然知道因為受傷缺戰4個月，對爭取季後賽影響很多，但持續保持正向，「沒想太多，現在膝蓋也好很多，雖然打完18洞都要做很多恢復，但下場狀況都還不錯。」

俞俊安表示，這周仍會以相同態度，「保持正向，努力打好每一桿。」

目前聯邦快遞盃排名為94名的俞俊安，若是周四開戰的溫德漢錦標賽表現出色，仍有機會進入只取積分前70名選手才可晉級的季後賽。

PGA菜鳥賽季進入尾聲，俞俊安回顧認為整體還算滿意，在球場沒遇過太多問題，「這周當然希望繼續努力，最後一場了，有機會進到季後賽，當然希望發揮百分百的實力，擠進季後賽。」他也提到，2月是練體能進行垂直跳時受傷，這次意外也讓團隊更加小心，訓練減少跳躍動作，期待用最佳狀態迎接每一站。