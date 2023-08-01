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澳洲羽賽／3男雙過頭關 「麟洋配」明打頭陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（左）、李洋上周奪下日本公開賽冠軍，本周續戰澳洲。圖／Badminton Photo提供
王齊麟（左）、李洋上周奪下日本公開賽冠軍，本周續戰澳洲。圖／Badminton Photo提供

總獎金42萬美金的澳洲公開賽今天在雪梨點燃戰火，首日進行會外賽和部分會內賽，中華隊3組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、邱相榤／楊明哲和江建葦／吳軒毅先出線，明天5個單項全面開戰，由剛在日本公開賽打下冠軍的「麟洋配」王齊麟／李洋打頭陣，台灣時間早上7點就要上陣。

澳洲公開賽屬於BWF超級500系列，部分寶島羽將因參加成都世大運缺席，仍有「麟洋配」、「一哥」周天成、「羽球王子」王子維對在內的多組選手與會。

今天首日賽程，女單黃瀞平和女雙李芷蓁／許尹鏸都打下會外賽勝利，晉級明天進行的會內賽；會內賽成下午開戰，共有7組台將出賽，晉級的全部都是男雙組合。

邱相榤／楊明哲以21：18、21：19拍下日本組合遠藤彩斗／武井優太，「楊肉盧」以21：17、21：18擊敗日本松居圭一郎／竹內義憲；遞補進入會內賽的中租新星江建葦／吳軒毅更打出驚奇，世界排名89的兩人以21：18、21：17爆冷擊敗世界排名25的馬來西亞組合鄭凱文／萬煒聰，獲得第二輪挑戰印尼球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）的機會。

今天唯一沒完成的男雙首輪賽程就是「麟洋配」和馬來西亞新組合阿尤布（Nur Mohd Azriyn Ayub）／陳蔚強，兩組人馬台灣時間明天早上7點就要碰頭，接續就由「羽球王子」王子維對決南韓全奕陳。

麟洋配 羽球 楊肉盧

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