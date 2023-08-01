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女足世界盃／美國0比0踢平葡萄牙驚險晉級16強

中央社／ 奧克蘭1日綜合外電報導
美國(白衣)踢和葡萄牙。 美聯社
美國(白衣)踢和葡萄牙。 美聯社

世界盃女子足球賽今天進行E組小組賽最後賽程，美國在這場決定誰能晉級的關鍵賽事以0比0踢平葡萄牙，最終以1勝2和積分5分戰績驚險闖進16強。

美國是世界盃女足賽前兩屆冠軍，為本屆奪冠熱門球隊，力圖拿下史無前例的三連霸，不料在對荷蘭之戰遭逼和，今天對決葡萄牙有輸不得的壓力，由於積分之故，美國必須踢贏對手或打平才能晉級。

美國此戰進攻明顯優於對手，共13次射門、4次射正，反觀葡萄牙只有5次射門、0次射正。美國雖然最後以0比0踢平葡萄牙晉級16強，但在本屆世足小組賽僅拿下1勝，為歷年來首次。

美國因為積分輸給荷蘭，最後以E組第二名成績晉級16強，下一場幾乎確定將於6日在澳洲墨爾本對上G組龍頭瑞典。

另一方面，荷蘭以7比0血洗越南，在小組賽以2勝1和戰績累計積分7分，以E組龍頭之姿穩穩闖進16強，下場將對決G組第二名球隊。

荷蘭此戰與越南實力差距甚大，勝負與否無關晉級，但荷蘭仍力求大勝越南，避免以分組第二名晉級而必須在16強賽遇到近況極佳的瑞典。

這是因為若美國踢贏葡萄牙，荷蘭會與美國同積分，最後必須比淨勝球，以決定誰是E組龍頭及下一戰對手。

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