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網球／比賽中途癱軟在地 中國新星吳易昺無奈退賽

中央社／ 綜合外電報導
中國網球選手吳易昺在華盛頓網賽因身體不適無奈退賽。(資料照) 新華社
中國網球選手吳易昺在華盛頓網賽因身體不適無奈退賽。(資料照) 新華社

中國網球選手吳易昺今天在華盛頓網賽對日本球員綿貫陽介（Yosuke Watanuki）一戰，出現身體不適的情況，癱軟著被扶到場邊，最終無奈退賽。

法新社報導，這是吳易昺一個月內第2次在比賽中出現引人關注的健康事件。他先前在大滿貫溫布頓網球錦標賽首戰、最終敗給美國非裔好手提亞佛（Frances Tiafoe）的比賽中，也曾在第1盤結束時因病喊出醫療暫停。

這次在硬地球場進行的華盛頓公開賽（WTA DCOpen），吳易昺在第1盤取得4比1領先之際，步伐開始搖搖欲墜，並在走向場邊折疊椅時往前癱倒下來。

旁人先是將吳易昺攙扶起來，接著小心翼翼讓他坐在球場地板上，並迅速張開大傘替他遮陽。他後來被人攙扶走出球場。

大會在聲明中表示，吳易昺是因病退賽。

吳易昺來自中國杭州，今年23歲，他上週也參加了在亞特蘭大的比賽，當時他在首戰擊敗法國選手穆特（Corentin Moutet），但在第2輪敗給世界排名第9、最終拿下冠軍的美國好手佛里茲（Taylor Fritz）。

目前世界排名90名的吳易昺，2月在達拉斯拿下生涯首座世界職業網球協會（ATP）冠軍，成為首位在ATP奪冠的中國球員。他5月時世界排名曾竄上54，創下中國球員的最佳紀錄。

溫布頓

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