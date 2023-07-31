女足世界盃／日本4比0爆冷痛宰西班牙晉最後16強

日本女子足球隊今天在2023女子世界盃足球賽C組小組賽以4比0爆冷大勝西班牙，取得3連勝，以小組第一之姿闖進最後16強。西班牙以2勝1敗取得小組第二名，同樣晉級下一輪。

日本將在16強對決挪威，西班牙遭遇瑞士。

日本隊此役採3-4-3陣式，上半場連進3球，都是精準快速反擊所攻進。開賽第12分鐘，前鋒宮澤日向率先破網，日本隊首開紀錄。17分鐘後，前鋒植木理子攻門成功，再下一城。第40分鐘，宮澤日向再度發威破門建功，日本隊取得3比0領先。

宮澤日向一人包辦2球，另有一次漂亮的助攻，表現亮眼。

下半場西班牙積極搶攻，但久攻不下，頻頻換人也未見效果。日本隊的嚴密防守讓西班牙隊難越雷池。

第82分鐘，替補上場的前鋒田中美南建功，攻破西班牙球門，日本隊勝券在握。

日本隊全場射門8次、5次射正；西班牙隊全場射門10次、2次射正。

同日，C組尚比亞以3比1踢倒哥斯大黎加，尚比亞、哥斯大黎加分獲小組第3、第4名，均無緣晉級。