女足世界盃／荷蘭盼大勝越南 以免16強對上勁敵瑞典

女足世界盃荷蘭隊明天將在小組賽最後一戰對上越南，總教練楊克今天提醒球隊不要輕忽，他希望能踢出佳績，以免在16強賽強碰勁敵瑞典。

法新社報導，2019年世足賽亞軍荷蘭隊，本屆小組賽已陸續以1比0擊敗葡萄牙、1比1逼平衛冕軍美國，接下來只要和這次賽事還未開胡的越南踢平，就能闖進16強淘汰賽。

同在E組的美國和荷蘭目前都獲1勝1和，積分同樣是4分，但美國累積4進球、1失球，荷蘭累積2進球、1失球，這讓荷蘭在比較淨勝球後，暫時屈居第2。

荷蘭若能大勝越南，將可站上分組龍頭。楊克（Andries Jonker）很清楚，若以分組第2晉級，幾乎確定會在下一輪遇到近況極佳的瑞典。

他表示：「大家總是比較喜歡對上紀錄較弱的隊伍。我們會比較希望對上那個分組中第2的球隊，而非瑞典。但無論如何，首要目標是贏得（下一場比賽）、晉級16強。」

楊克還說，如果能進16強，荷蘭隊「當然會盡全力奪分」。「我們從未表現任何形式的傲慢，現在當然也不會。」

越南隊雖然無緣晉級，但他們的防守讓楊克留下深刻印象。

一名荷蘭球探仔細分析了越南踢過的2場比賽，並提出報告，稱要擊敗越南並非容易之事。