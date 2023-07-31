網球／重返成名地卻錯失冠軍 瑞士老將瓦文卡感性落淚

38歲瑞士老將瓦文卡（Stan Wawrinka）參加克羅埃西亞烏馬格公開賽，今天在決賽面對澳洲23歲選手巴比倫（Alexei Popyrin），以7：6（7 ：5）、3 ：6、4 ：6被逆轉，無緣拿下個人近6年首座冠軍。

巴比倫雖然在決勝盤第4局右腿抽筋，但他仍靠著出色發球及頑強態度，耗時2小時36分鐘，完成逆轉秀，贏下生涯第2座ATP賽事冠軍。他賽後表示，「在決賽中遇到瓦文卡是令人難以置信的榮譽。我從小看著他、費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）及約克維奇（Novak Djokovic）打球。在決賽中與他交手並擊敗他，我無法用言語形容有多開心。」

瓦林卡2006年在這項賽事奪下生涯首冠，這也是他自2019年後，首度打進ATP巡迴賽決戰，他賽後淚流滿面地說，「很久很久以前，我在這裡贏下生涯第一座冠軍，這裡總會有些美好回憶湧上心頭。」

「我知道哭很愚蠢，但我非常喜歡這項運動，它讓我變得非常特別。真的希望我能再回來這，謝謝你們這周的支持，希望明年能再見到你們」瓦文卡說。