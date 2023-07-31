合庫體育公益周登場 嘉義羽球營打頭陣

合庫體育公益周今天正式開跑，學童球隊育樂營活動包含桌球營、羽球營和棒球營，今年在嘉義、台南及屏東等地陸續展開，讓小球員暑假期間能和國手等級的教練群學習。

合庫桌球、棒球、羽球三支球隊分別成立於民國36年、38年、81年，歷史悠久，培育了眾多國內外知名球星，像是羽球「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，以及桌球「小林同學」林昀儒和「桌球教父」莊智淵等；體育公益營也是從民國81年開辦迄今，即將邁入第31年，不僅提供小朋友揮灑汗水的地方，也是許多小朋友追星圓夢的地方。

今年的暑期育樂營今天在嘉義的羽球營先登場，接續包括台南和屏東也將陸續展開，桌球營、羽球營為期5天，棒球營為期3天。育樂營活動內容包含基本動作、規則講解、球員禮儀、分組比賽，還有國手級教練的表演賽；育樂營閉幕時還有摸彩活動，讓參加的小朋友們度過一個好玩又有意義的暑假假期。