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合庫體育公益周登場 嘉義羽球營打頭陣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供

合庫體育公益周今天正式開跑，學童球隊育樂營活動包含桌球營、羽球營和棒球營，今年在嘉義、台南及屏東等地陸續展開，讓小球員暑假期間能和國手等級的教練群學習。

合庫桌球、棒球、羽球三支球隊分別成立於民國36年、38年、81年，歷史悠久，培育了眾多國內外知名球星，像是羽球「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維，以及桌球「小林同學」林昀儒和「桌球教父」莊智淵等；體育公益營也是從民國81年開辦迄今，即將邁入第31年，不僅提供小朋友揮灑汗水的地方，也是許多小朋友追星圓夢的地方。

今年的暑期育樂營今天在嘉義的羽球營先登場，接續包括台南和屏東也將陸續展開，桌球營、羽球營為期5天，棒球營為期3天。育樂營活動內容包含基本動作、規則講解、球員禮儀、分組比賽，還有國手級教練的表演賽；育樂營閉幕時還有摸彩活動，讓參加的小朋友們度過一個好玩又有意義的暑假假期。

合庫長期耕耘及對提升國內體育風氣的努力，從98年起連續14年榮獲「體育推手獎」的肯定；以啟發學童的興趣為目標的球類育樂營，從民國81年起，除109年到111年因新冠肺炎疫情改以支持基層體育方式辦理外，每年暑假都會舉辦桌球、棒球、羽球育樂營活動，至今參加過的學童人數已超過6萬人次。

合庫體育公益周今天由羽球營先登場，前奧運國手李勝木擔任教練指導學童。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場，前奧運國手李勝木擔任教練指導學童。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供
合庫體育公益周今天由羽球營先登場。圖／合庫提供

羽球 桌球 棒球

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