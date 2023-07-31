網球／漢堡男單史上第2位地主冠軍 德國名將澤瑞夫終結低潮

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）在漢堡公開賽男單決賽以7：5、6：3擊敗塞爾維亞選手捷雷（Laslo Djere），這不僅是他2021年終賽後首座冠軍，也是賽史近30年來首度由地主好手獲得金盃。

澤瑞夫去年法網4強對上西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）時，腳踝嚴重受傷。今天終於拿下動刀休養後首座冠軍，賽後他有感而發，「自從上次奪冠，已過去很長一段時間，整整18個月。」

澤瑞夫也談到在家鄉奪冠的意義，「我在這裡出生，在這些球場上長大，我第一次拿起網球拍就在這裡。因此在這場地獲勝，比贏下任何ATP賽事還重要。」

網壇進入公開年代以來，只有2名德國人贏得漢堡男單冠軍，上一位奪冠的是1993年的史提克（Michael Stich）。