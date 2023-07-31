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舉重／未來之星！ 陳冠伶亞青賽霸氣橫掃3金

中央社／ 台北31日電
台灣舉重小將陳冠伶。 中央社資料照（林敬能提供）
台灣舉重小將陳冠伶。 中央社資料照（林敬能提供）

亞洲青年舉重錦標賽傳來捷報，畢業於新北市安康高中舉重小將陳冠伶在女子組55公斤級，以抓舉83公斤、挺舉112公斤、總和195公斤，一口氣橫掃3金。

陳冠伶目前為女子55公斤級3項全國紀錄保持人，國中原先是籃球隊的球員，後來才改練舉重，國三首次參加全中運就摘金，今年6月剛從安康高中畢業。

陳冠伶從去年首度參加世界舉重錦標賽，到今年亞洲錦標賽不僅勇奪3金，且3破全國紀錄，還達標杭州亞運，將是這次亞運台灣舉重代表隊最年輕的小將。

陳冠伶這次參加在印度舉行的亞洲青年舉重錦標賽小試身手，以抓舉83公斤、挺舉112公斤、總和195公斤，添得3面金牌。

陳冠伶3項成績都與排名第2的烏茲別克選手阿卜杜拉耶娃（Nigora Abdullaeva）之間有一段差距，其中挺舉和總和部分，陳冠伶分別狂勝烏茲別克選手11公斤和14公斤。

台灣代表隊在亞洲青年舉重錦標賽各派出10名男、女選手參加，除了陳冠伶締造佳績外，黃宜甄在女子組49公斤組也有收穫，以抓舉73公斤、挺舉95公斤、總和168公斤，獲得1面挺舉銅牌。

舉重 亞運 全中運

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