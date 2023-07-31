日本羽賽／東京是「福地」…奧運摘金2周年後 麟洋配再奪冠

兩年前的今天，羽球男雙「麟洋配」在東京奧運驚奇拿金牌，今年回到東京終結兩年來的冠軍荒，奪下日本公開賽冠軍，兩人說東京果真是「福地」。

「麟洋配」東奧登頂寫下新猷，接續卻遇低潮，去年僅在台北公開賽打進決賽，今年4月亞錦賽打進4強卻遇王齊麟拉傷大腿，5月蘇迪曼盃換李洋扭傷腳踝，世界排名從最高第2名下滑到目前的第18名。但在日本公開賽成種子殺手，第二輪拍下世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇、8強賽擊敗世界排名第2的印度組合謝提／蘭基雷迪，4強賽更直落二解決印尼球王組合法賈／雷扎，闖進本季第一場決賽。

昨面對世界排名第5的地主組合小林優吾／保木卓朗，握有3勝1敗對戰紀錄的「麟洋配」延續優勢，第一局末雖遇李洋飛撲撞到肋骨，5分領先遭日本19：19追平，「麟洋配」仍頂住壓力，最終以21：19、21：13拿下勝利。王齊麟直接跪地揮拳狂吼慶祝，李洋開心繞場，迎接東京奧運後第一冠。