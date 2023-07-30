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游泳世錦賽／立陶宛美露泰破女子50公尺蛙式世界紀錄

中央社／ 福岡30日綜合外電報導
立陶宛選手美露泰（Ruta Meilutyte）今天在世界游泳錦標賽打破女子50公尺蛙式世界紀錄，成績29秒16，摘下金牌。（美聯社）
立陶宛選手美露泰（Ruta Meilutyte）今天在世界游泳錦標賽打破女子50公尺蛙式世界紀錄，成績29秒16，摘下金牌。（美聯社）

立陶宛選手美露泰（Ruta Meilutyte）今天在世界游泳錦標賽打破女子50公尺蛙式世界紀錄，成績29秒16，摘下金牌。

法新社報導，美國選手金恩（Lilly King）以29秒94獲得銀牌，義大利選手皮拉托（Benedetta Pilato）則以30秒04贏得銅牌。

美露泰昨天才在準決賽以29秒30的成績，追平由皮拉托於2021年創下的世界紀錄。

她表示：「我認為這是絕對有可能的，我感受到了。我享受著整個過程。」

本週稍早，美露泰贏得女子100公尺蛙式世界冠軍。

2019年，當時22歲的美露泰因錯過3次藥檢面臨長達2年的禁賽，無緣東京奧運也就此退役。但她在2021年重返泳壇。

從未沒有通過藥檢的美露泰是2012年倫敦奧運的耀眼新星，年僅15歲的她在女子100公尺蛙式比賽奪得金牌。

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