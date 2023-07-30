游泳世錦賽／立陶宛美露泰破女子50公尺蛙式世界紀錄
立陶宛選手美露泰（Ruta Meilutyte）今天在世界游泳錦標賽打破女子50公尺蛙式世界紀錄，成績29秒16，摘下金牌。
法新社報導，美國選手金恩（Lilly King）以29秒94獲得銀牌，義大利選手皮拉托（Benedetta Pilato）則以30秒04贏得銅牌。
美露泰昨天才在準決賽以29秒30的成績，追平由皮拉托於2021年創下的世界紀錄。
她表示：「我認為這是絕對有可能的，我感受到了。我享受著整個過程。」
本週稍早，美露泰贏得女子100公尺蛙式世界冠軍。
2019年，當時22歲的美露泰因錯過3次藥檢面臨長達2年的禁賽，無緣東京奧運也就此退役。但她在2021年重返泳壇。
從未沒有通過藥檢的美露泰是2012年倫敦奧運的耀眼新星，年僅15歲的她在女子100公尺蛙式比賽奪得金牌。
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