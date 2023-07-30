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日本羽賽／台北賽爆冷輸後「激烈討論」 麟洋配衝破低潮

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（左）和李洋日本公開賽奪冠。圖／Badminton Photo提供
王齊麟（左）和李洋日本公開賽奪冠。圖／Badminton Photo提供

東京奧運驚奇打下金牌，讓「麟洋配王齊麟李洋瞬間爆紅，但之後陷入將近2年「冠軍荒」，排名從最高第2名下滑到目前的第18名，上個月台北公開賽還在第二輪就爆冷出局，讓李洋和王齊麟少見的「激烈討論」，不過話講開後兩人正視問題，成為衝破低潮期轉捩點。

「主要要學會面對問題，之前兩個有點太逃避問題。」李洋說，走過這些狀況回頭看，會覺得兩人應該設定期限，一個問題、一個問題去解決，

「比如打法問題，這五站先解決接發不起高，下一個再解決攻守問題，也覺得太多時候覺得有機會，沒辦法把自己放低，這是很大問題。」

27歲的李洋坦言，個人計畫打到巴黎奧運後退役，盼僅存的選手時光能做到最好，不希望浪費時間，和王齊麟雖是好搭檔，上月「激烈討論」時自己也曾說出「不要打了」的發言；之後加拿大公開賽雖打進4強，今天更在「福地」東京再度嚐到登頂滋味，但仍要戰戰兢兢，繼續為爭取巴黎奧運資格努力。

「麟洋配」的舊傷都還沒完全痊癒，王齊麟透露步伐不能跨太大，打法還是偏保守，盼8月21日開打的世錦賽前能完全痊癒；左腳踝有舊傷的李洋8強賽再扭到右腳踝，兩腳都包紮出賽，今天又撞到肋骨，賽後還有些胸悶，他苦笑說身體狀況不是百分百下只能「靠腦子打球」。

王齊麟（右）和李洋日本公開賽奪冠。圖／Badminton Photo提供
王齊麟（右）和李洋日本公開賽奪冠。圖／Badminton Photo提供

李洋 王齊麟 麟洋配

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