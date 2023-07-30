日本羽賽／台北賽爆冷輸後「激烈討論」 麟洋配衝破低潮

東京奧運驚奇打下金牌，讓「麟洋配」王齊麟和李洋瞬間爆紅，但之後陷入將近2年「冠軍荒」，排名從最高第2名下滑到目前的第18名，上個月台北公開賽還在第二輪就爆冷出局，讓李洋和王齊麟少見的「激烈討論」，不過話講開後兩人正視問題，成為衝破低潮期轉捩點。

「主要要學會面對問題，之前兩個有點太逃避問題。」李洋說，走過這些狀況回頭看，會覺得兩人應該設定期限，一個問題、一個問題去解決，

「比如打法問題，這五站先解決接發不起高，下一個再解決攻守問題，也覺得太多時候覺得有機會，沒辦法把自己放低，這是很大問題。」

27歲的李洋坦言，個人計畫打到巴黎奧運後退役，盼僅存的選手時光能做到最好，不希望浪費時間，和王齊麟雖是好搭檔，上月「激烈討論」時自己也曾說出「不要打了」的發言；之後加拿大公開賽雖打進4強，今天更在「福地」東京再度嚐到登頂滋味，但仍要戰戰兢兢，繼續為爭取巴黎奧運資格努力。