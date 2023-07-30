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女足世界盃／A組賽事落幕 瑞士、挪威共同晉級16強

中央社／ 奧克蘭30日綜合外電報導
挪威(紅衣)大勝菲律賓晉級。 美聯社
挪威(紅衣)大勝菲律賓晉級。 美聯社

2023女子世界盃足球賽A組今天進行最後一輪賽事，挪威以6比0痛宰菲律賓，同時瑞士0比0踢平地主國之一紐西蘭，最終A組就由前兩名的瑞士和挪威雙雙晉級世界盃女足16強。

挪威對上菲律賓的比賽於紐西蘭的伊甸球場（EdenPark）進行，挪威全場30次射門、13次射正，完全輾壓菲律賓的4次射門、2次射正。

挪威前鋒郝格（Sophie Roman Haug）先於上半場第6分鐘接到隊友傳球，在小禁區刁鑽角度抽射入網，讓挪威取得1比0領先，第17分鐘郝格再接獲隊友長傳於禁區頭錘破網，成功梅開二度。

上半場第31分鐘，挪威邊鋒韓森（Caroline GrahamHansen）於禁區外長射，球在球門前落地並彈跳越過菲律賓門將入網，再把比數拉大到3比0領先。

到了下半場第48分鐘，挪威發動攻勢時，菲律賓後衛巴克（Alicia Barker）不慎把對手的傳球鏟進自家球門，這記烏龍球使挪威以4比0大幅領先。

下半場第51分鐘挪威球員遭絆倒，經過影像輔助裁判技術（VAR）檢視後，挪威隊獲得12碼罰球機會，由中場球員芮登（Guro Reiten）操刀主罰，她起腳強力射向左方，但菲律賓門將猜錯方向，比數來到5比0。

下半場傷停補時第5分鐘，郝格又於禁區內接到隊友傳球並以頭錘入網，她今天獨進3球上演帽子戲法。

另外，紐西蘭對陣瑞士的比賽於紐西蘭的丹尼丁體育場（Dunedin Stadium）進行，從數據來看，紐西蘭全場12次射門、2次射正，明顯優於瑞士的3次射門、2次射正。

但紐西蘭始終欠缺運氣，最接近得分的攻勢是上半場第23分鐘，前鋒韓德（Jacqui Hand）禁區起腳射門，球卻擊中球門門柱，之後多次攻勢也未有成果，最終紐西蘭成為首支在女足世界盃小組賽被淘汰的地主國球隊。

A組賽事都踢完後，瑞士戰績1勝2和奪5分積分，居A組龍頭，挪威、紐西蘭戰績皆1勝1和1敗奪4分積分，但挪威在淨勝球數優於紐西蘭，因此A組由前兩名的瑞士和挪威晉級16強，紐西蘭和3分積分的菲律賓都被淘汰。

瑞士將於8月5日的16強戰對決C組的第2名，挪威也會在同一天16強戰對陣C組的龍頭。C組已經確定西班牙和日本晉級16強，但C組賽事尚未踢完，因此兩隊的名次還沒確定。

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