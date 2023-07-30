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女足世界盃／面臨與日本關鍵戰 西班牙教頭：最大考驗

中央社／ 威靈頓30日綜合外電報導
西班牙備戰。 路透社
西班牙備戰。 路透社

西班牙女子足球隊總教練維達今天警告他的球員，她們明天在小組賽關鍵一戰與日本對決時，將會面臨這次世界盃女足賽最強烈的考驗。

這次世界盃女子足球賽西班牙、日本同在C組，她們都已先後擊敗哥斯大黎加、尚比亞，兩隊目前的戰績都是兩勝，且都沒有失球紀錄，因此接下來的關鍵對決，將決定誰能以分組龍頭之姿挺進淘汰賽。

法新社報導，維達（Jorge Vilda）說：「我預料這將是與前兩戰完全不同的比賽。」

「日本是支非常優秀的球隊，善於解讀比賽，還有很棒的球員。從技術上來說，她們訓練有素，是能給我們壓力的隊伍。」

西班牙和日本都以5比0痛擊尚比亞，但對哥斯大黎加的比賽，西班牙3比0大勝，日本2比0小贏。因此若比淨勝球，西班牙比日本略佔優勢。

如果西班牙、日本最終踢成平手，西班牙將在淨勝球握有優勢的情況下，以分組第一的名次晉級淘汰賽。

這一組兩支晉級球隊在16強淘汰賽的對手，都將是自A組出線的球隊。

他們若再挺進8強賽，接下來會遭遇的可能是尋求衛冕的美國隊或是瑞典隊。

維達說：「我們沒有浪費任何時間去想16強賽要對誰，那是我們無法控制的，因此也不會去擔心。」

「希望那是能幫助我們球隊成長的一場比賽，我相信明天的比賽就是如此」

西班牙隊長安德瑞斯（Ivana Andres）的健康狀態存疑，維達只表示她「有點問題」，但並未詳細說明傷病的性質。

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