女足世界盃／摩洛哥後衛戴穆斯林頭巾上場 創史上首例

2023女子世界盃足球賽今天進行H組摩洛哥對韓國賽事，摩洛哥隊的本齊娜在場上戴著穆斯林的希賈布（hijab）頭巾，創下世界盃女足首例。終場摩洛哥以1比0拿下勝利。

法新社報導，國際足球總會（FIFA）近10年前解除足球員不得穿戴希賈布的禁令，今天25歲的摩洛哥後衛本齊娜（Nouhaila Benzina）在澳洲阿得雷德（Adelaide）球場對上韓國隊時，讓自己的名字載入史冊。

本齊娜在世界盃登場前，曾分享有關穿戴頭巾的社群媒體貼文，但未曾向澳洲與紐西蘭媒體談及此事。

她最近對半島電視台（Al Jazeera）說，這會是個令人自豪的時刻。

她說：「多年來已做了很多事，感謝真主，有了正面的結果。…我們希望有高水準的表現，給予摩洛哥人榮耀。」

近年來，包括籃球等幾種運動項目都已對頭巾解禁，但在法國舉行的正式足球賽仍不得穿戴。

摩洛哥女足在2022非洲女子國家盃（Women's AfricaCup of Nations）締造歷史拿下亞軍，如今首度在女子世界盃亮相，但首場小組賽遭德國隊以6比0血洗，當天本齊娜並未上場。