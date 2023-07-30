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日本羽賽／就問怎麼輸？新科球后安洗瑩奪單季第7冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
南韓21歲羽球名將安洗瑩在日本公開賽決賽以21：15、21：11擊敗大陸何冰嬌，勇奪單季第7座金盃。 法新社
南韓21歲羽球名將安洗瑩在日本公開賽決賽以21：15、21：11擊敗大陸何冰嬌，勇奪單季第7座金盃。 法新社

南韓21歲羽球名將安洗瑩，2天後就登基成為新科「世界球后」，首度晉升世界第一前她再寫紀錄，日本公開賽決賽以21：15、21：11擊敗大陸何冰嬌，勇奪單季第7座金盃。

女單世界前4已由我國「一姊」戴資穎、日本現任球后山口茜、東京奧運奪金的大陸好手陳雨菲及安洗瑩占據多時，「F4」成BWF巡迴賽4強常客，年紀最輕的安洗瑩今年表現更是出色，上周南韓公開賽她才剛拍下小戴完成連霸，轉戰東京再延續勝場，昨天4強賽取得對戰小戴的4連勝，今天碰世界排名第5的何冰嬌也主宰比賽，只花44分鐘就迎接10連勝。

日本公開賽是安洗瑩今年11場單站賽事，除印尼公開賽止步4強，另外10站全部打進決賽，只有年初馬來西亞公開賽和3月德國公開賽敗給山口茜、4月亞錦賽敗給小戴，另外7站，連同今天日本公開賽全部登頂，單季7冠笑傲群雌。

今年還有包括世錦賽、大陸公開賽、丹麥公開賽、法國公開賽、大陸名人賽和年終賽等大賽，安洗瑩有機會挑戰日本前「世界球王」桃田賢斗2019年締造的單季11冠紀錄。

安洗瑩 山口茜 陳雨菲

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