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拿國旗會被禁賽？ 世界警消運動會官方IG「出現我國旗」

5金男再奪世界警消運動大賽金牌 國旗飄揚加拿大頒獎台

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣消防局第二救災救護大隊竹南分隊隊員許顥瀚（左）參加世界警消運動會，昨天在自由式角力項目奪下台灣第一面金牌。圖／取自消防署臉書
苗栗縣消防局第二救災救護大隊竹南分隊隊員許顥瀚（左）參加世界警消運動會，昨天在自由式角力項目奪下台灣第一面金牌。圖／取自消防署臉書

苗栗縣消防局第二救災救護大隊竹南分隊隊員許顥瀚參加世界警消運動會，昨天在自由式角力項目奪下台灣第一面金牌，國旗在主辦國加拿大飄揚，他最近還消防設備師考試，允文允武消防局引以為榮。

許顥瀚去年參加在荷蘭鹿特丹舉行的第19屆世界警消運動會，囊括5金2銀1銅，今年運動會7月26日至8月8日在加拿大溫尼伯舉行，許顥瀚昨天在第一個項自由式角力出擊，就拿下金牌，他預定7月30日希羅式角力、8月2日柔道，及8月4日、5日柔術項目出賽，可望再為台灣添獎牌。

消防署在臉書PO出許顥瀚拿國旗在頒獎台的照片，指出這屆世界警消運動會爆出代表隊成員阻撓展示國旗一事，內政部長林右昌特別越洋指示代表團，不用有所顧慮，把國旗拿出來，其實代表團本來就帶著國旗，準備著有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣。

許顥瀚為台灣拿下首金，苗栗縣政府今天分享好消息，消防局表示，許不僅在運動有好表現，最近消防設備師考試放榜，考試難度高，消防局目前通過人數，沒有超過10人，許榜上有名，可以說是允文允武。

這屆運動會行前，縣長鍾東錦7月18日特別致贈1套印有苗栗縣的柔道服，期勉許全力以赴，旗開得勝，爭取更好的成績，為苗栗爭光，讓世界看見台灣，許昨天奪金，不負地方期盼。

27歲許顥瀚小學3年級開始學柔道，高中時一度停止訓練，直到讀警專時才恢復訓練，他分享平日消防工作進出火場，至少都得背負20多公斤的厚重裝備，還要面對瞬息萬變的火場狀況，平常重量訓練增進體能，出任務及比賽時沒問題。

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