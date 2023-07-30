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日本羽賽／東京是福地！麟洋配拍下地主東奧後首奪冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
李洋（左）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）
李洋（左）和王齊麟。圖／Badminton Photo提供（資料照）

2年前在東京奧運摘下我國史上第一面奧運羽球金牌，黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋回到東京衝破低潮，今天日本公開賽決賽面對地主小林優吾／保木卓朗，以21：19、21：13奪冠，王齊麟直接跪地揮出制勝一拳，李洋也開心繞場，慶祝終結將近2年的「冠軍荒」。

「麟洋配」東奧驚奇摘金，但去年沒再有代表作，今年4月底亞錦賽雖闖4強但因王齊麟拉傷大腿退賽，李洋5月蘇迪曼盃腳踝又扭傷，傷兵組合直到月初加拿大公開賽才再打進4強；狀況回升的「麟洋配」來到日本公開賽更扮演「種子殺手」，第二輪拍下世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇、8強賽擊敗世界排名第2的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），昨天4強賽更直落2解決印尼球王組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

今天面對世界排名第5的地主組合小林優吾／保木卓朗，握有3勝1敗優勢的「麟洋配」雖先失分，但馬上連拿4分要到領先，加上翻網而過的幸運球加持，進入技術暫停時握有11：7領先；比賽恢復後，「麟洋配」最多握有5分優勢，但18：14時李洋撲身救球時撞到腹部，被日本打出6：1攻勢，遭19：19追平，所幸連貫攻勢下王齊麟先打下第20分，第一個「局末點」也靠對手接發球出界，驚險以21：19先下一城。

第二局「麟洋配」開局雖陷入1：3落後，但6：7時連拿5分逆轉，反帶著4分領先進入技術暫停；恢復比賽後李洋和王齊麟雖各自出現發球失誤，但地主組合失誤也增加，連續2球發球失誤讓「麟洋配」取得17：11領先，接續日本又出現接發球掛網，讓「麟洋配」領先再擴大到7分，最終就以21：13拿下勝利。

這是「麟洋配」去年台北公開賽後首度打進決賽，一舉奪冠終結東奧後的「冠軍荒」，且總獎金85萬美金的日本公開賽屬於BWF超級750系列大站，冠軍可獲得11000分，對爭取巴黎奧運資格有相當助益。

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