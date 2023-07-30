世界警消運動會首日我國進帳3金4銀 選手披國旗領獎

世界警消運動會引發舉國旗遭隨行警政署警官阻止爭議，內政部長林右昌指出，比賽時可拿國旗，不用顧慮。警政署公布首日3金4銀佳績，獲獎者都披國旗領獎，場邊成員也舉國旗加油。

第20屆世界警察消防運動會自7月28日起至8月6日在加拿大舉行，有自費請假參與的基層消防員反映，開幕式舉國旗時遭隨行警政署警官阻擋。

對此，警政署昨天表示，因參賽採奧會模式，為避免影響運動員權益，代表團是基於善意提醒，過程中產生誤解，將向自費選手說明。

林右昌昨晚指出，當中可能有誤會，但比賽時不用顧慮，可拿出國旗。

隨著賽事進行，警政署今天透過新聞稿公布首日賽事成果，台灣共計勇奪3金4銀佳績，戰果輝煌，且獲獎選手都披掛國旗上台領獎，代表團成員也在場邊舉國旗吶喊加油，場上可見青天白日滿地紅的國旗飄揚，令大家為之振奮。

警政署指出，首日賽程的健美比賽，由警政署保安警察第一總隊小隊長郝旭恆、台北市警察局王令樺、南投縣消防局林冠儀等3名代表團好手出賽，並一舉奪下2金4銀的好成績；摔角比賽，由苗栗縣消防局竹南分隊許顥瀚奪得1金。

其中，參加女子健美健體及比基尼項目的王令樺摘下雙金，她表示，準備比賽過程中相當辛苦，但感謝教練及隊友的幫助、加油，讓她消弭首日出賽的緊張，也希望這2面金牌可以為隊友加油打氣，再創佳績。

根據警政署資料顯示，王令樺的父親為跆拳道教練，她自幼學習跆拳道及舞蹈，目前為跆拳道黑帶5段高手，這次參賽項目共有健美、健力、空手道、腕力及撐竿跳等，她過去曾參加2011、2013、2015、2017連4屆的世界警消運動會跆拳道項目，都榮獲金牌。

消防署也透過新聞訊息道賀消防健兒奪牌，並提到許顥瀚擁有「五金男」的綽號，這個綽號並非他老家開設五金行，而是因為他曾在世界警消運動會豪奪5面金牌而得名，今年在首日摔角比賽勇奪個人首面金牌，也祝他後續賽程繼續「顥瀚無敵」。

出生於彰化的許顥瀚在賽前曾寫下自我期許，他表示，非常榮幸這次被選為公費選手，名單公布後幾乎每天都在自我訓練。

許顥瀚說，訓練期間，他白天上班時請分隊編排5小時讓他去新竹或台灣體育大學訓練，放假時則前往其他體育大學，期間常遇到奧運選手或國家隊選手，相互切磋、調教，讓他獲益良多，也希望這次比賽能安然無恙獲得好成績。

警政署表示，世界警消運動會代表團向來秉持兼顧運動員參賽權益，並全力維護國家主權、尊嚴原則下參賽，這次在各個賽場頒獎台上，四處可見中華民國國旗飄揚，大大增加國內警消機關知名度，也與其他參賽國家執法人員熱絡交流，成功拓展國民外交。

出國比賽，警政署指出，所有參賽選手都拚盡全力為國家奮戰，爭取每一個讓世界看見台灣的機會，目前所有選手都在全力拚搏，準備讓國旗再次飄揚。