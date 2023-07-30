撞球／鯊魚國際9號球公開賽 柯秉中奪冠

台灣撞球好手柯秉中29日晚間在菲律賓舉行的鯊魚國際9號球公開賽，以17比13擊敗地主菲律賓名將費里希安諾（Michael Feliciano），拿下個人本季第2座冠軍。

台灣這次有不少選手參加鯊魚國際9號球公開賽，除了柯家兄弟檔柯秉逸、柯秉中與柯秉漢外，還有劉日騰、 謝佳臻、張榮麟、吳坤霖及張玉龍等人。

鯊魚國際9號球公開賽競爭激烈，直到64強賽階段，地主好手仍占約50人，面對地主選手夾擊，柯秉中一路過關斬將，在闖進4強後，以15比7戰勝菲律賓選手龔薩雷斯（Patric Gonzales），取得決賽門票。

柯秉中決賽又與地主選手狹路相逢，對手為費里希安諾，柯秉中先以12比10領先，儘管一度被扳平，但柯秉中仍頂住壓力，最終以17比13贏得冠軍，獲得獎金3萬美元（約新台幣94.5萬美元）。

這也是柯秉中繼今年4月在馬爾地夫10號球公開賽高舉金盃後，本季第2座冠軍，預計世界排名將重返前10。