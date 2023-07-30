快訊

獨／馬幼興遭誣性侵7年標籤撕不掉 復出睡攝影棚不喊苦

人人都進台積電誰來修車？建教合作提升技術 該如何改革教材

卡努速度加快海警機率曝 彭啟明指更要注意颱風後帶動西南季風

撞球／鯊魚國際9號球公開賽 柯秉中奪冠

中央社／ 台北30日電
柯秉中在鯊魚國際9號球公開賽中奪冠。圖擷自中華民國撞球協會臉書。
柯秉中在鯊魚國際9號球公開賽中奪冠。圖擷自中華民國撞球協會臉書。

台灣撞球好手柯秉中29日晚間在菲律賓舉行的鯊魚國際9號球公開賽，以17比13擊敗地主菲律賓名將費里希安諾（Michael Feliciano），拿下個人本季第2座冠軍。

台灣這次有不少選手參加鯊魚國際9號球公開賽，除了柯家兄弟檔柯秉逸、柯秉中與柯秉漢外，還有劉日騰、 謝佳臻、張榮麟、吳坤霖及張玉龍等人。

鯊魚國際9號球公開賽競爭激烈，直到64強賽階段，地主好手仍占約50人，面對地主選手夾擊，柯秉中一路過關斬將，在闖進4強後，以15比7戰勝菲律賓選手龔薩雷斯（Patric Gonzales），取得決賽門票。

柯秉中決賽又與地主選手狹路相逢，對手為費里希安諾，柯秉中先以12比10領先，儘管一度被扳平，但柯秉中仍頂住壓力，最終以17比13贏得冠軍，獲得獎金3萬美元（約新台幣94.5萬美元）。

這也是柯秉中繼今年4月在馬爾地夫10號球公開賽高舉金盃後，本季第2座冠軍，預計世界排名將重返前10。

柯秉逸 張榮麟

延伸閱讀

IBA少棒／中華撂倒菲律賓再射日 分組第一搶進8強

科學家驚見「海上空投不明包裹」！細查發現整片海域鯊魚全在嗑藥不打獵：上癮了

鯊魚被捕拒絕放生！不想努力硬要留下來「原地狂嗑自助餐」漁民拿牠沒轍

高雄聊療漂漂河再現！台灣原創IP胖鯊魚鯊西米高流登場

相關新聞

撞球／鯊魚國際9號球公開賽 柯秉中奪冠

台灣撞球好手柯秉中29日晚間在菲律賓舉行的鯊魚國際9號球公開賽，以17比13擊敗地主菲律賓名將費里希安諾（Michael...

日本羽賽／打敗世界第一 麟洋配今爭冠

在東京奧運奪金後陷入冠軍荒的我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在BWF超級750系列的日本公開賽4強賽，遭遇男...

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽4強賽，遭遇下周將首度登上世界球后的南韓一姊安洗瑩，也是雙方...

足球／貴州村超總決賽登場 冠軍隊平均年齡逾40

貴州「村超」足球聯賽總決賽登場，由車江一村隊、忠誠村隊爭奪冠亞軍，今晚躍為全中國最關注焦點。平均年齡超過40歲的車江一村...

女足世界盃／牙買加1比0擊敗巴拿馬 奪隊史首勝

2023女子世界盃足球賽今天進行F組賽事，牙買加今天靠著後衛史瓦比（Allyson Swaby）在下半場第56分鐘一記頭...

女足世界盃／法國2比1踢贏巴西 奪小組賽首勝

法國今天在2023女子世界盃足球賽F組賽事迎戰巴西，靠著隊長瑞納爾於下半場第83分鐘的關鍵進球，終場以2比1擊敗巴西，奪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦