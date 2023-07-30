世界警消運動會舉國旗被阻 林右昌：把國旗拿出來

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加世界警消運動會，但卻在活動中，因為舉國旗、穿有Taiwan字樣團服，被官員阻擋，引發熱議。內政部長林右昌今指示代表團，不用有所顧慮，把國旗拿出來。

林右昌表示，代表團本來就帶著國旗，準備著有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣。日前開幕的過程或許有一些誤解誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的。由於加拿大跟台灣有13個小時的時差，台灣時間今日晚上10點才有賽事進行，林右昌請警政署長黃明昭轉達代表團，賽事進行時，不用顧慮，「把國旗拿出來！」

林右昌提到，世界警察消防運動會將有來自50多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習的機會。台灣的警察消防人員在歷屆的運動會中都有優異的成績，上屆更是獲得了44金牌、28面銀牌、24面銅牌的驕人紀錄。

林右昌說，台灣number1！同仁出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會。現在所有選手都正全力拚鬥，為台灣爭光，也請大家為選手們集氣加油。

【中央社台北29日電】

第20屆世界警察消防運動會28日起在加拿大舉行，自費請假參與的基層消防員反映，開幕式舉國旗時遭警政署官員阻擋。內政部長林右昌晚間表示，當中可能有誤會，但比賽時不用顧慮，可拿出國旗。

自費參加在加拿大舉辦第20屆世界警察消防運動會的基層消防員在臉書表示，想在開幕式舉國旗卻遭帶隊參賽的警政署警官阻止；警政署稍早則說，自1999年首次參加世界警消運動會，皆循奧會模式以中華台北名義參賽，考量不影響運動員權益，報名前及開幕式等將與主辦方溝通，代表團會視狀況展現國旗。

林右昌晚間透過新聞稿表示，代表團本來就帶著國旗，準備有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣，昨天開幕過程或許有一些誤解、誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的。

他說，加拿大與台灣時差13小時，今天晚上10時才會有賽事，已請警政署長黃明昭向代表團轉達可拿出國旗，「今天賽事進行時，不用顧慮，把國旗拿出來！」

林右昌也說，世界警察消防運動會將有來自50多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習機會，台灣警察消防人員在歷屆運動會都有優異成績，上屆更獲得44面金牌、28面銀牌、24面銅牌的驕人紀錄。

林右昌指出，無論警察、消防出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會，所有選手都正全力拚鬥、為台灣爭光，也請大家為選手集氣加油，「台灣 number 1！」