聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界警消運動會舉國旗被阻 林右昌：把國旗拿出來

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長林右昌。記者曾原信／攝影
內政部長林右昌。記者曾原信／攝影

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加世界警消運動會，但卻在活動中，因為舉國旗、穿有Taiwan字樣團服，被官員阻擋，引發熱議。內政部長林右昌今指示代表團，不用有所顧慮，把國旗拿出來。

林右昌表示，代表團本來就帶著國旗，準備著有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣。日前開幕的過程或許有一些誤解誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的。由於加拿大跟台灣有13個小時的時差，台灣時間今日晚上10點才有賽事進行，林右昌請警政署長黃明昭轉達代表團，賽事進行時，不用顧慮，「把國旗拿出來！」

林右昌提到，世界警察消防運動會將有來自50多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習的機會。台灣的警察消防人員在歷屆的運動會中都有優異的成績，上屆更是獲得了44金牌、28面銀牌、24面銅牌的驕人紀錄。

林右昌說，台灣number1！同仁出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會。現在所有選手都正全力拚鬥，為台灣爭光，也請大家為選手們集氣加油。

【中央社台北29日電】

第20屆世界警察消防運動會28日起在加拿大舉行，自費請假參與的基層消防員反映，開幕式舉國旗時遭警政署官員阻擋。內政部長林右昌晚間表示，當中可能有誤會，但比賽時不用顧慮，可拿出國旗。

自費參加在加拿大舉辦第20屆世界警察消防運動會的基層消防員在臉書表示，想在開幕式舉國旗卻遭帶隊參賽的警政署警官阻止；警政署稍早則說，自1999年首次參加世界警消運動會，皆循奧會模式以中華台北名義參賽，考量不影響運動員權益，報名前及開幕式等將與主辦方溝通，代表團會視狀況展現國旗。

林右昌晚間透過新聞稿表示，代表團本來就帶著國旗，準備有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣，昨天開幕過程或許有一些誤解、誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的。

他說，加拿大與台灣時差13小時，今天晚上10時才會有賽事，已請警政署長黃明昭向代表團轉達可拿出國旗，「今天賽事進行時，不用顧慮，把國旗拿出來！」

林右昌也說，世界警察消防運動會將有來自50多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習機會，台灣警察消防人員在歷屆運動會都有優異成績，上屆更獲得44面金牌、28面銀牌、24面銅牌的驕人紀錄。

林右昌指出，無論警察、消防出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會，所有選手都正全力拚鬥、為台灣爭光，也請大家為選手集氣加油，「台灣 number 1！」

延伸閱讀

謝國樑裁觀銷處整併回歸專業 林右昌首任處長發文惋惜

再被冒名詐騙 王鴻薇：林右昌、數發部要出面

防杜蘇芮颱風 林右昌視察災害應變中心防颱整備

3市長比一比 林右昌：1個落跑 1個做不好 要選誰很清楚

相關新聞

日本羽賽／打敗世界第一 麟洋配今爭冠

在東京奧運奪金後陷入冠軍荒的我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在BWF超級750系列的日本公開賽4強賽，遭遇男...

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽4強賽，遭遇下周將首度登上世界球后的南韓一姊安洗瑩，也是雙方...

世界警消運動會舉國旗被阻 林右昌：把國旗拿出來

桃園市消防局人員自費自假到加拿大參加世界警消運動會，但卻在活動中，因為舉國旗、穿有Taiwan字樣團服，被官員阻擋，引發...

女足世界盃／牙買加1比0擊敗巴拿馬 奪隊史首勝

2023女子世界盃足球賽今天進行F組賽事，牙買加今天靠著後衛史瓦比（Allyson Swaby）在下半場第56分鐘一記頭...

女足世界盃／法國2比1踢贏巴西 奪小組賽首勝

法國今天在2023女子世界盃足球賽F組賽事迎戰巴西，靠著隊長瑞納爾於下半場第83分鐘的關鍵進球，終場以2比1擊敗巴西，奪...

女足世界盃／瑞典5比0踢倒義大利 晉級16強

瑞典隊今天在2023女子世界盃足球賽G組賽事迎戰義大利，瑞典後衛伊利斯緹（Amanda Ilestedt）兩度頭槌破網，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦