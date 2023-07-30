足球／貴州村超總決賽登場 冠軍隊平均年齡逾40

貴州「村超」足球聯賽總決賽登場，由車江一村隊、忠誠村隊爭奪冠亞軍，今晚躍為全中國最關注焦點。平均年齡超過40歲的車江一村隊先是在下半場傷停階段追平，接著在PK大戰險勝奪冠。

榕江只是貴州黔東南自治州的一個小縣，當地舉辦的村際足球賽也隨著貴州「村BA」暴紅。今年賽事5月13日開踢以來，平均每場有超過5萬名觀眾到場，入座率堪比全球頂級賽事；當地累計吸引遊客逾250萬人次，全網瀏覽量數百億。

綜合陸媒報導，貴州2023年榕江和美鄉村足球超級聯賽29日迎來年度總決賽，無數外地遊客湧入榕江，當地酒店、民宿、民房一個月就被預訂一空。觀眾席中午就已被占滿，寸步難行。有媒體推估，場內外觀眾超過10萬人。

今天總決賽有官媒央視等多家媒體現場直播，更有許多網紅到場直播；光是百度直播就突破3000萬人。

午後首先舉行季軍賽，場壩村隊以5比0大勝新中村隊奪得季軍。

「村超」決賽晚上6時登場，在此前小組賽中領先的車江一村隊、忠誠村隊爭奪冠亞軍。比賽才進行20秒，車江一村先進一球，但3分鐘後就被踢平。隨後忠誠村隊再下一城，以2比1一路領先到下半場正規時間結束。

下半場92分鐘傷停階段，車江一村隊踢進一球，奇跡般將比分扳為2比2平手，逼進PK大戰，最後又以4比3險勝忠誠村隊奪得總冠軍。

據報導，車江一村隊平均年齡超過40歲，年紀最大的球員已56歲。

儘管這場決賽過程失誤稍多，球員到下半場明顯體力不繼，但他們拚戰的精神仍獲廣大球迷肯定，紛紛在直播留言讚美。許多人形容這是「村超屌打國足」，充分顯露中國球迷對戰績低迷的國家足球隊以及假球醜聞不斷的中超聯賽的高度不滿。

榕江是體育之鄉，人口38.5萬，有近5萬人會踢足球，註冊球員超過1200人。全縣大大小小球場達27座。