日本羽賽／打敗世界第一 麟洋配今爭冠

在東京奧運奪金後陷入冠軍荒的我國羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天在BWF超級750系列的日本公開賽4強賽，遭遇男雙世界排名第1名的印尼組合法賈／雷扎，最終以21：19、21：10搶下冠軍賽門票，今天將力拚奧運後的首冠。

在前年東京奧運拿下金牌後，王齊麟／李洋過去2年一冠未得，甚至只有在自家舉行的台北羽球公開賽打進決賽，不過今年兩人狀況持續回升，繼亞錦賽闖進4強後，近兩站的加拿大公開賽與日本公開賽都打進4強。

尤其這次日本公開賽，「麟洋配」先在8強賽力挫男雙排名第2名的印度謝提／蘭基雷迪，昨天4強賽出戰球王組合法賈／雷扎更是在首局擺脫對手糾纏後，第二局一面倒的壓制對手取勝，今天將與地主組合小林優吾／保木卓朗爭冠。

對於近兩次在國外打進冠軍賽都是在東京，李洋賽後也直言東京對於他們來說似乎就是幸運地，談到今天的冠軍賽他則表示，希望能延續好狀態，做好場上場下的球員本分，全力去拚搏。

而我國一姊戴資穎則是與將首度登上世界球后寶座的安洗瑩連兩周交鋒，儘管在首局前段還一度領先，但在兩度向裁判反映場邊觀眾干擾其接發球後，節奏似乎也受到影響，最終以17：21、12：21苦吞對戰4連敗，在無緣爭冠後戴資穎也將返台休息，為8月登場的世錦賽做準備。