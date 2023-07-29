女足世界盃／法國2比1踢贏巴西 奪小組賽首勝

法國今天在2023女子世界盃足球賽F組賽事迎戰巴西，靠著隊長瑞納爾於下半場第83分鐘的關鍵進球，終場以2比1擊敗巴西，奪下小組賽首勝，法國目前以4分積分暫居F組龍頭。

這場賽事於澳洲的布里斯本體育場（Brisbane Stadium）進行，有超過4萬9000名球迷入場觀賽。

世界排名第5的法國女足隊今天一開始採用4-3-3陣型，排名第8的巴西隊則採4-4-2陣型。法國全場17次射門、7次射正，明顯優於巴西的11次射門、2次射正。

上半場第17分鐘，法國前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）於禁區內頭頂傳球，隊友索默（Eugenie LeSommer）再接力順勢頭錘入網，使法國隊取得1比0領先。

到了下半場第58分鐘，巴西前鋒德比尼亞（Debinha）在禁區內接獲隊友傳球並起腳射門破網，把比數追平為1比1。

下半場第83分鐘，法國隊長瑞納爾（Wendie Renard）把握隊友將球吊至禁區內的機會成功頭錘入網，奪下關鍵致勝分，終場法國以2比1取勝。

踢完兩場比賽的法國隊戰績1勝1和，拿下4分積分在F組暫居第一，巴西則是1勝1敗，以3分積分暫居第二名，目前牙買加有1分積分，巴拿馬則是零積分。

世界盃女足F組的最後一輪賽事將於8月2日進行，屆時法國對陣巴拿馬，巴西則對決牙買加。