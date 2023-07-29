快訊

開業19年！ 人氣甜點「亞尼克夢想村」熄燈

對流雲系發展旺盛 11縣市豪大雨持續至深夜

零元蹭飯！一票大學生湧入店家 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

女足世界盃／瑞典5比0踢倒義大利 晉級16強

中央社／ 威靈頓29日綜合外電報導
瑞典後衛伊利斯緹兩度頭槌破網，幫助瑞典隊最終以5比0擊敗對手，確定晉級16強。 美聯社
瑞典後衛伊利斯緹兩度頭槌破網，幫助瑞典隊最終以5比0擊敗對手，確定晉級16強。 美聯社

瑞典隊今天在2023女子世界盃足球賽G組賽事迎戰義大利，瑞典後衛伊利斯緹（Amanda Ilestedt）兩度頭槌破網，幫助瑞典隊最終以5比0擊敗對手，確定晉級16強。

上半場最後7分鐘內，世界排名第3的瑞典隊猛然發動攻勢，伊利斯緹和隊友洛爾芙（Fridolina Rolfo）、布拉克絲坦妮絲（Stina Blackstenius）相繼破網，一舉把比分拉到3比0。

目前效力於英女超兵工廠（Arsenal）的伊利斯緹在中場休息過後很快梅開二度，在本次世界盃女足賽第3度破網。這些進球全部都是接獲角球後頭槌破網，包括在2比1逆轉南非隊的小組首戰關鍵球。

替補上場的布羅姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）於下半場傷停補時期間，在威靈頓地區體育場的近3萬名球迷面前替瑞典隊射進第5球。

瑞典的積分已經確保成為G組前兩名，因此成為繼西班牙與日本之後，第3支確定晉級16強的隊伍。

兵工廠

延伸閱讀

成都世大運／跆拳道品勢胡子萱摘銀 女籃2連勝晉級8強

義媒：梅洛尼9月派使節出訪大陸 尋求退出一帶一路

義媒：下一個任務出訪北京 梅洛尼準備離開一帶一路

抗議石油運輸再被捕 瑞典環保少女：絕不退縮

相關新聞

日本羽賽／不敵新任球后安洗瑩 戴資穎苦吞對戰4連敗

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級750系列的日本羽球公開賽4強賽，遭遇下周將首度登上世界球后的南韓一姊安洗瑩，也是雙方...

日本羽球／麟洋配走出2年低潮拚冠軍：我們2個人都很專注

台灣男雙組合李洋、王齊麟今天在日本羽球公開賽4強，幾乎一路壓著世界第1的印尼組合打，最終21比19、21比10獲勝晉級冠...

女足世界盃／瑞典5比0踢倒義大利 晉級16強

瑞典隊今天在2023女子世界盃足球賽G組賽事迎戰義大利，瑞典後衛伊利斯緹（Amanda Ilestedt）兩度頭槌破網，...

金恩盃／謝淑薇還是沒打 18歲盧曼琳扛2點率台灣重返第1級

在馬來西亞登場的金恩盃亞大區第2級女網賽，台灣代表隊在今天的關鍵升級戰，靠著18歲小將盧曼琳力扛單、雙打2點，以2比1逆...

擊劍／拒與俄對手握手判失格 烏克蘭劍后今獲邀參加巴黎奧運

烏克蘭擊劍女將哈爾蘭昨天在米蘭世界錦標賽奪冠，卻因賽後拒絕與俄羅斯對手握手而遭到撤銷資格。國際奧林匹克委員會（IOC）今...

日本羽賽／麟洋配擊敗印尼球王 明拚東京奧運後首冠

我國男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋今天在BWF超級750的日本公開賽4強賽，遭遇男雙世界排名第1名的印尼組合法賈（Faj...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦