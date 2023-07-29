女足世界盃／瑞典5比0踢倒義大利 晉級16強
瑞典隊今天在2023女子世界盃足球賽G組賽事迎戰義大利，瑞典後衛伊利斯緹（Amanda Ilestedt）兩度頭槌破網，幫助瑞典隊最終以5比0擊敗對手，確定晉級16強。
上半場最後7分鐘內，世界排名第3的瑞典隊猛然發動攻勢，伊利斯緹和隊友洛爾芙（Fridolina Rolfo）、布拉克絲坦妮絲（Stina Blackstenius）相繼破網，一舉把比分拉到3比0。
目前效力於英女超兵工廠（Arsenal）的伊利斯緹在中場休息過後很快梅開二度，在本次世界盃女足賽第3度破網。這些進球全部都是接獲角球後頭槌破網，包括在2比1逆轉南非隊的小組首戰關鍵球。
替補上場的布羅姆奎斯特（Rebecka Blomqvist）於下半場傷停補時期間，在威靈頓地區體育場的近3萬名球迷面前替瑞典隊射進第5球。
瑞典的積分已經確保成為G組前兩名，因此成為繼西班牙與日本之後，第3支確定晉級16強的隊伍。
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