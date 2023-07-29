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成都世大運／柔道男神楊勇緯黃金得分制勝出 挺進金牌戰！傍晚爭首金

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成都世大運／首金看這裡 柔道男神楊勇緯傍晚登場爭金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊勇緯晚間將與日本選手爭奪金牌。圖／大專體育總會提供
楊勇緯晚間將與日本選手爭奪金牌。圖／大專體育總會提供

我國「柔道男神」楊勇緯今天在成都世大運柔道男子60公斤級賽事一路過關斬將，包括在4強賽擊敗今年巴黎大滿貫賽銅牌的烏茲別克好手巴赫奇約洛夫（Kamoliddin Bakhtiyorov），晚間將登場與日本選手中村太樹爭奪金牌。

第二次參加世大運的楊勇緯，在2017年台北世大運拿下第5名，今年再度參賽也被冀與奪金厚望，在今天登場的男子60公斤級賽事中，他先後在對戰德國與阿爾及利亞選手的比賽中，都取得「一本勝」，晉級4強後已改寫個人世大運最佳成績。

4強賽面對今年巴黎大滿貫賽拿下銅牌的烏茲別克好手巴赫奇約洛夫，最終楊勇緯也在黃金得分制勝出，挺進晚間的金牌戰，並將與日本選手中村太樹爭奪金牌，而楊勇緯不僅有望挑戰代表團本屆賽事首面金牌，個人今年首面獎牌也確定入袋。

楊勇緯 成都世大運

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