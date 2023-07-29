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成都世大運／柔道男神楊勇緯黃金得分制勝出 挺進金牌戰！傍晚爭首金

成都世大運／孫家閎男子太極劍奪銀 坦承學武術全因李連杰

中央社／ 台北29日電
台灣男子武術好手孫家閎，今天在成都世大運男子太極劍以9.710分獲得銀牌。 圖／大專體總提供
台灣男子武術好手孫家閎，今天在成都世大運男子太極劍以9.710分獲得銀牌。 圖／大專體總提供

台灣男子武術好手孫家閎，今天在成都世大運男子太極劍以9.710分獲得銀牌。孫家閎從3歲開始學習武術，全是因為迷上電影明星李連杰。

孫家閎在11名出賽選手中排在倒數第3個出場，他屏氣凝神的專注於太極劍的表現，忽快忽慢對於節奏和難度動作都掌握得宜，結束時獲得全場觀眾歡呼，自己也滿意的對著看台上的台灣加油團振臂慶祝。

最終裁判給出9.710的高分，也讓孫家閎暫居所有完賽選手的第1名，只可惜被最後登場的香港選手許得恩以9.726超車摘金，但孫家閎仍舊替台灣搶下1面銀牌，也是本屆代表隊的首面獎牌。

孫家閎從3歲開始學習武術，全是因為迷上電影明星李連杰。 圖／大專體總提供
孫家閎從3歲開始學習武術，全是因為迷上電影明星李連杰。 圖／大專體總提供

孫家閎在接受大會媒體訪問時說：「今天因為要比賽根本睡不太著，很早就起床準備。之前就曾經到中國各地習武，這次在世大運前也特地到了成都一趟，所以對於這邊的氣候和飲食都非常習慣了，我退場後就認為這個分數，不是第1就是第2，也很開心能拿下這面獎牌。」

已經27歲的孫家閎，生涯最後一次參加世大運，他從小因為迷上武打電影明星李連杰，而從3、4歲就開始吵著要練武術，更厲害的是，他國中畢業後，就跑到中國各省去學習武術，要不就是在家自學，幾乎所有武術的兵器他都練過。

從小習武之路就跟其他選手不一樣，孫家閎到了大學才返台，他笑說：「自學套路有個好處，就是東西跟傳統武術不太一樣。」

孫家閎同時也是今年杭州亞運國手，今天拿下這面世大運銀牌後，對於他接下來挑戰更高等級的亞運，勢必增添不少信心。

亞運 成都世大運

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