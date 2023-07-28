全國武藝群俠會暨體育嘉年華 9月2日高雄鳳山登場

2023全國武藝群俠會暨體育嘉年華9月2日將在高雄鳳山登場，今天的活動記者會也邀請到新北市板橋國中武術隊進行精彩的武術演出，中華體總會長葉政彥與高雄市運發局局長侯尊堯也邀請民眾屆時一同到高雄鳳山，以武會友。

儘管近年受到疫情影響民眾的運動模式習慣，從戶外運動轉而多以「室內運動」為主，但隨之近年國內疫情逐漸趨緩，中華體總特別規劃「2023全國武藝全俠會暨體育嘉年華」活動，除舉辦「國武術」活動之外，也同時舉辦兒童足球賽事及樂齡銀髮族趣味運動賽事等活動，另當日各項單項委員會，至現場擺設運動體驗攤位，供民眾體驗，享受運動帶來的樂趣。

中華體總葉政彥會長表示，中華體總長期致力推廣全民運動，並鼓勵民眾應維持良好規律的運動習慣，無論何時、何地、何年齡，每個人都應該享受運動的樂趣，並將運動融入日常生活中。此次活動旨在促進體育運動與傳統武術的結合，展現台灣豐富的體育文化和武藝傳承。今年以「活力」為主題，透過武術、體育競技竽環節，向民眾展現武術的張力和運動的魅力。

另今年為配合國際奥會「虛擬運動」的數位政策，特別於會場中，增設「虛擬科技運動」專區，虛擬科技運動只要透過網路連線，不受時間、空間、場域等

限制，民眾可以隨時隨地，即可與遠端朋友共同運動享受運動帶來的樂趣。