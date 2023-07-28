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擊劍／拒與俄羅斯對手握手 烏克蘭女將遭取消資格

中央社／ 米蘭27日綜合外電報導
烏克蘭女將哈爾蘭(左)拒與俄羅斯對手握手。 法新社
烏克蘭女將哈爾蘭(左)拒與俄羅斯對手握手。 法新社

烏克蘭女將哈爾蘭今天在擊劍世錦賽擊敗俄羅斯選手斯米爾諾娃後，因拒絕與對方握手而被取消參賽資格，這個判罰遭烏克蘭總統顧問痛批「極其可恥」。

法新社報導，哈爾蘭（Olha Kharlan）是俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，第一位正式代表烏國對上俄國或白俄羅斯對手的運動員。她在這場的比賽後，決定不與斯米爾諾娃（Anna Smirnova）握手。

在這場於米蘭舉行的世錦賽比賽後，哈爾蘭拒絕握手，只願以劍碰劍的方式說再見，但斯米爾諾娃拒絕。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在社群媒體上寫道：「（取銷參賽資格）的決定，完全是缺乏同理心、誤解背後情感因素的表現，極其可恥。」

哈爾蘭擊敗斯米爾諾娃，獲得烏克蘭代表團約20名成員的歡呼，他們齊聲高呼「榮耀歸於烏克蘭」。

斯米爾諾娃因對方拒絕握手，加上對自己的挫敗感到憤怒，因此拒絕離開比賽場地，並在椅子上坐了1小時以示抗議。

國際擊劍總會（FIE）的規則規定：「比賽結果出爐後，兩名擊劍運動員必須握手。」

4度成為世界冠軍的哈爾蘭告訴數名記者：「我今天要傳達的訊息是，烏克蘭運動員已經準備好，要在運動場上面對俄羅斯選手了，但我們絕對不會和她們握手。」

哈爾蘭聲稱，國際擊劍總會希臘籍主席卡齊亞達基斯（Emmanuel Katsiadakis）還曾向她保證，在比賽結束後，不握手是「可行的」，可改採以劍碰劍的方式示意。

哈爾蘭談到卡齊亞達基斯時說：「我以為自己得到了他的承諾，所以是安全的，但顯然並沒有。」卡齊亞達基斯於2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，接替俄羅斯的尤斯馬諾夫（Alisher Usmanov），成為國際擊劍總會主席。

烏克蘭擊劍協會要求恢復哈爾蘭的參賽資格。

烏克蘭擊劍協會主席伊利亞舍夫（MykhayloIlyashev）告訴記者：「我們已經向國際擊劍總會辦公室表達了抗議。」

羅斯 世錦賽

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