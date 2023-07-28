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登山／台灣山友征服克什米爾 帶國旗走向世界

中央社／ 新德里28日專電
台灣山友陳維仁與同伴最近征服克什米爾海拔4200公尺高山，讓中華民國國旗在這個蓋著薄雪的秘境飄揚。（陳維仁提供）
台灣山友陳維仁與同伴最近征服克什米爾海拔4200公尺高山，讓中華民國國旗在這個蓋著薄雪的秘境飄揚。（陳維仁提供）

一群台灣山友最近征服克什米爾海拔4200公尺高山，讓中華民國國旗在這個蓋著薄雪的秘境飄揚。山友之一陳維仁表示，對台灣充滿信心，要帶著國旗走向世界。

陳維仁與多名同伴14日從台灣出發前往克什米爾（Kashmir），挑戰健走海拔3500公尺以上的高山7大湖。

他於23日在臉書貼出在4200公尺高山展示國旗的照片，並在接受中央社記者訪問時說，能讓國旗在異國的高山飄揚，心中感動不已，「我很驕傲我來自台灣。」

陳維仁說，印度人口高居世界第一，地大人多，相較之下，台灣則是小而美，且建設扎實，「我對台灣充滿自信也感到驕傲，所以要讓國旗跟著我走出台灣、走向全世界。」

克什米爾山景壯闊、環境清幽，是廣受台灣山友青睞的健行地點之一，因此當地人對台灣客並不陌生。陳維仁說，他所接觸到的克什米爾人，大多數對台灣有好感，認為台灣人親切友善且出手大方。

另一方面，陳維仁分享9天高山紮營經驗，稱經歷了很多人生的第一次，包括陡坡騎馬、挖雪煮水泡茶、8天無法洗澡與外界通訊等。

他表示，經歷多日滂沱大雨、迷濛大霧、極曬艷陽天候，走過森林墳場、橫渡湍流冰川、雪地、草原、泥濘爛地，這是一趟艱辛、新鮮、冒險的挑戰，美景令人難忘。

但陳維仁也感慨，美麗印象的背後，克什米爾市區街道滿佈武裝軍人、基礎建設落後、機場人員欠缺效率、汽機車爭道、喇叭聲不絕於耳，牧民小孩習慣乞討，令山友們備感哀愁，祝福這個地區明天會更好。

國旗 山友

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