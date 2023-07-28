登山／台灣山友征服克什米爾 帶國旗走向世界
一群台灣山友最近征服克什米爾海拔4200公尺高山，讓中華民國國旗在這個蓋著薄雪的秘境飄揚。山友之一陳維仁表示，對台灣充滿信心，要帶著國旗走向世界。
陳維仁與多名同伴14日從台灣出發前往克什米爾（Kashmir），挑戰健走海拔3500公尺以上的高山7大湖。
他於23日在臉書貼出在4200公尺高山展示國旗的照片，並在接受中央社記者訪問時說，能讓國旗在異國的高山飄揚，心中感動不已，「我很驕傲我來自台灣。」
陳維仁說，印度人口高居世界第一，地大人多，相較之下，台灣則是小而美，且建設扎實，「我對台灣充滿自信也感到驕傲，所以要讓國旗跟著我走出台灣、走向全世界。」
克什米爾山景壯闊、環境清幽，是廣受台灣山友青睞的健行地點之一，因此當地人對台灣客並不陌生。陳維仁說，他所接觸到的克什米爾人，大多數對台灣有好感，認為台灣人親切友善且出手大方。
另一方面，陳維仁分享9天高山紮營經驗，稱經歷了很多人生的第一次，包括陡坡騎馬、挖雪煮水泡茶、8天無法洗澡與外界通訊等。
他表示，經歷多日滂沱大雨、迷濛大霧、極曬艷陽天候，走過森林墳場、橫渡湍流冰川、雪地、草原、泥濘爛地，這是一趟艱辛、新鮮、冒險的挑戰，美景令人難忘。
但陳維仁也感慨，美麗印象的背後，克什米爾市區街道滿佈武裝軍人、基礎建設落後、機場人員欠缺效率、汽機車爭道、喇叭聲不絕於耳，牧民小孩習慣乞討，令山友們備感哀愁，祝福這個地區明天會更好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言