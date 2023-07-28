女足世界盃／阿根廷下半場逼和南非 保16強一線生機

女足世界盃今天進行G組預賽，一路落後的阿根廷，在下半場在5分鐘內連進2球，才以2比2和南非握手言和，而2隊也都保住晉級16強的一線生機。

賽前南非和阿根廷在分組預賽各吞下1敗，為免被提前淘汰、無緣16強，今天兩隊都全力搶勝。

南非上半場展現出強烈企圖心，終於等到第30分鐘，阿根廷後衛試圖做越位陷阱失敗，被南非前鋒蓋特拉娜（Thembi Kgatlana）單刀殺入禁區，騙過門將後再短傳給隊友摩哈洛（Linda Motlhalo）破網，上半場結束南非取得1比0領先。

下半場南非攻勢依舊不斷，第66分鐘阿根廷後衛在後場處理球發生嚴重失誤，被南非抄球後直接橫傳送進禁區，蓋特拉娜門前起腳勁射，幫助南非取得2比0領先。

只可惜南非開心沒有太久，第74分鐘阿根廷的布勞恩（Sophia Braun）直接在25碼處大腳勁射破網，這石破天驚的一球，不但幫助阿根廷打破鴨蛋，也激起全隊士氣。

接著短短的5分鐘後，阿根廷的努涅斯（RominaNunez）在禁區內約12碼的位置接獲隊友傳球直接頭錘攻門破網，也讓阿根廷成功追平比數，最終雙方言和各取1分積分。

南非沒能守成遭追平，但也獲得1分積分，而這個分數也是南非女足隊史首次在世界盃所獲得的積分，全場1助攻1進球的蓋特拉娜也獲選為單場最佳球員。