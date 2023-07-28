成都世大運／女籃首戰捷克 爭8強門票

成都世大運今晚開幕，但球類團體項目最先登場的女籃，中華隊早上十點就要對決捷克，明天再戰斯洛伐克，爭取分組前二名的八強資格，力拚二○一七年台北世大運後再登頒獎台。

成都世大運因疫情延後兩年，選手年齡從廿五歲放寬到廿七歲，中華隊徐玉蓮、羅蘋成為「三朝元老」。上季ＷＳＢＬ得分后和籃板后、當家中鋒林蝶及彭曉彤、羅培甄也是二○一九年拿坡里世大運後連莊國手，林蝶、彭曉彤、羅蘋和卓敬也入選杭州亞運十二人名單。

女籃三月底抽籤時還有十四隊與會，因美國和墨西哥退出，原本和中華隊同處Ｂ組的巴西轉戰Ｃ組，代表中華隊只要打下一勝就有機會晉級八強，挑戰二○一一年深圳世大運創下的隊史最佳銀牌成績。

成都世大運女籃賽一大亮點，莫過於月初亞洲盃助中國大陸阻斷日本六連霸的韓旭也將參賽，目前廿三歲、身高二○八公分，擁有ＷＮＢＡ資歷，也在去年世界盃入選大會最佳五人，今年亞洲盃再包辦最佳五人和ＭＶＰ，成為地主捍衛獎牌的指標成員。