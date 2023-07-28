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成都世大運／連過3關 射箭反曲弓男團坐銀望金

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
中華射箭隊晉級反曲弓男團金牌戰，郭昱承（右）振臂歡呼。圖／大專體總提供
中華射箭隊晉級反曲弓男團金牌戰，郭昱承（右）振臂歡呼。圖／大專體總提供

成都世大運開幕前夕，我國射箭反曲弓男團隊昨天就傳捷報，三位新面孔選手郭昱承、楊宗翰、張譯中組軍，在團體賽一路過關斬將，八強賽擊敗地主中國大陸、四強賽再挫強敵義大利，取得後天與南韓爭金的門票，已「坐銀望金」。

射箭隊是我國世大運獎牌庫，上屆締造一金二銀一銅佳績，不過在反曲弓陣中僅有彭家楙是上屆成員，男子隊三人首度參加世大運，經過過去一段時間的培訓與出國移訓，做到極佳的調整。

昨天登場的男團賽事，我國雖位列第七種子，但從十六強賽出發。首戰面對波蘭、八強賽面對大陸，都與對手射到加射後勝出；四強賽面對強敵義大利，前三局射平後，靠著最後一局精采表現取勝，展現極佳抗壓力，也進入後天金牌戰。

我國在上屆世大運靠兩位奧運國手湯智鈞魏均珩射下男團銀牌，今年至少保住銀牌，很有機會奪金。

男子隊教練廖健男直言，選手表現比預期好，尤其八強賽險勝擁有地主優勢的大陸，四強賽顯得信心大增，對於後天與南韓爭金也有一定把握，「這是他們第一場國際綜合運動會大賽，經過首日賽事勝出後，心裡一定更有個底。」

彭家楙領軍的女團，昨天在八強賽不敵印度而無緣晉級，不過彭家楙、李彩綺、隋昀瑾在個人排名資格賽分別射出第七、九和廿一名成績，仍有機會在明天登場的個人賽力拚獎牌。

世大運 義大利 南韓 彭家楙 湯智鈞 魏均珩

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