成都世大運／今開幕 體育署：力保5金

成都世大運今晚開幕，我國代表團將由女排「舉球女神」廖苡任擔任掌旗官；進場排序以「T」字首排在第一○四位進場，地主中國大陸依照慣例於第一一五位壓軸進場。

我代表團首面獎牌可能出現在明天登場的女子十公尺空氣手槍，同日登場的東京奧運銀牌楊勇緯等柔道好手、跆拳道品勢隊與武術隊都有機會拿下首面獎牌，甚至金牌。

中華隊除了在二○一七年台北世大運拿下廿六面金牌外，上屆在世大運拿下九金是締造境外歷屆最佳奪金數，今年體育署喊出力保五金目標，包括三位東奧奪牌好手「鞍馬王子」李智凱、「柔道男神」楊勇緯、「跆拳道甜心」羅嘉翎都被視為奪金熱門；射箭好手彭家楙及游泳雙雄王冠閎、王星皓也是奪牌重點選手。

本屆世大運受疫情影響，延期兩年舉辦；我國組成三一九人代表團，包括二一○位選手參賽。今晚在成都東安湖體育中心舉行開幕式，我將派五十位成員參與開幕進場，由廖苡任掌旗。廖苡任是繼二○一五年王欣婷、二○一九年吳宗軒後，第三位擔任代表團掌旗官的排球選手。

廖苡任開心表示，這是第二次參加世大運，這次擔任大學姊與隊長，希望能帶領學妹享受比賽、留下難忘經驗，「雖然我們分組有點硬，但會以挑戰者身分出發，不去想結果，目標就是奪牌。」

今年世大運賽事轉播由愛爾達電視取得總代理，除了在中華電信MOD及行動平台ELTA.tv、Hami Video外，也聯合無線電視台的公視三台及有線電視東森新聞台、東森超視合作，讓民眾跨平台、無時差欣賞運動盛宴。