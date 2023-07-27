女足世界盃／奈及利亞3比2爆冷收服地主澳洲

中央社／ 布里斯本27日綜合外電報導

奈及利亞今天在女足世界盃以3比2爆冷踢倒澳洲，不僅跌破球迷眼鏡，也讓共同主辦賽事的澳洲晉級希望岌岌可危。

路透社報導，儘管艾格蒙（Emily van Egmond）上半場傷停補時率先進球，地主隊澳洲卻只開心不到5分鐘，就被奈及利亞卡努（Uchenna Kanu）攻門追平。奈及利亞的奧哈雷（Osinachi Ohale）下半場先攻進超前分、歐修拉（Asisat Oshoala）第72分鐘再追加保險分，球隊吃下定心丸。

澳洲隨後窮追猛趕，下半場傷停補時進入第10分鐘時終於由甘迺迪（Alanna Kennedy）頭錘建功，追回一分，卻已時不我予。9度參賽的奈及利亞此役踢出隊史代表作。

奈及利亞贏得這場比賽之後，在B組的戰績與加拿大同為一勝一和，積分都是4分，但是進球數比加拿大多一球而暫列第一，加拿大排名第二。11度拿下非洲冠軍的奈及利亞最後一場小組賽31日將對上已遭淘汰的愛爾蘭。

主辦國之一的澳洲則是一勝一負，積分3分，在B組暫列第三，31日對加拿大之戰有非贏不可的龐大壓力。

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