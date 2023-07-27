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女足世界盃／葡萄牙2比0踢走越南 拿下首勝

中央社／ 紐西蘭漢密爾頓27日綜合外電報導

葡萄牙今天在威卡多球場（Waikato Stadium）以2比0擊敗同為首次進入會內賽的越南，拿下女足世界盃首勝。葡萄牙女將恩卡納索除自己進球之外，也助攻隊友進球。

路透社報導，目前E組排名第3的葡萄牙，最後一場小組賽將在奧克蘭迎戰美國隊；目前積分掛蛋的越南隊則將在丹尼丁（Dunedin）對陣荷蘭隊。這兩場比賽都將於8月1日舉行。

美國隊和荷蘭隊今天稍早賽事以1比1打成平手，目前兩隊積分同為4分，但比較得失球數後，美國居分組第一。

葡萄牙隊教頭內托（Francisco Neto）在小組賽首戰遭逢荷蘭隊以0比1吞敗後，做了7項調整。這些調整果然奏效，恩卡納索（Telma Encarnacao）和納札勒（Francisca Nazareth）在上半場各進一球後，讓葡萄牙隊贏得隊史上的女子世界盃首勝。

開賽第7分鐘，恩卡納索利用艾維斯（Lucia Alves）一記橫傳，在第一時間漂亮將球送入對方球門。她在比賽第27分鐘傳球給納札勒，納札勒起腳射門破網，越南門將陳氏金清（Tran Thi Kim Thanh）撲救不及。

葡萄牙和越南女足世界排名僅差11名，但比賽明顯一面倒向世界排名領先、位居21的葡萄牙。單在上半場，葡萄牙就有5次射正。

葡萄牙再多的射正都無助於增添更多的進球，因為陳氏金清繼對決美國隊後，再度扮演強大門神角色，不讓這些球越雷池一步，力阻失球不超過兩顆。

縱使陳氏金清發揮門神威力，越南隊仍難以創造進球機會。阮氏碧垂（Nguyen Thi Bich Thuy）在上半場結束前的全隊全場唯一射正遭葡萄牙門將莫瑞斯（Patricia Morais）攔下，攻門失利。

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