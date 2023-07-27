快訊

10縣市豪大雨特報！杜蘇芮外圍環流影響 最新警戒區出爐

日本羽賽／「麟洋配」闖8強碰印度強敵 李洋有兩目標

聯合報／ 記者曾思儒／台北—東京電話採訪
王齊麟（右）和李洋闖進日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供
王齊麟（右）和李洋闖進日本公開賽8強。圖／Badminton Photo提供

日本公開賽今天產出最後8強名單，我國7組選手共有3組闖關，「一姊」戴資穎只花31分鐘就輕取大陸女將張藝曼，混雙唯一代表葉宏蔚／李佳馨直落2擊敗美國對手，東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配王齊麟李洋更上演3局逆轉勝，力退世界第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，止住對戰3連敗。

晉級第二輪的3組寶島女雙楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／李佳馨和林琬清／許雅晴都沒能闖關，女單另名台將代表宋碩芸錯過第二局開局4：0領先，最終以16：21、10：21敗給列第7種子的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），止步16強。

今天為台將打頭陣的「麟洋配」，在1小時又3分鐘激戰以15：21、21：18、21：16逆轉王耀新／張御宇，奪勝當下跪地吶喊慶祝的王齊麟形容「好像被迫跑了長跑」，他說：「我覺得今天打起來沒像之前那麼急躁，其實第二局滿危險，領先到落後，有點像之前，打到後面發球、接發球都出會問題，第二局最後有把自己心態穩下來，所以第三局打起來壓力就沒那麼大。」

王齊麟也提到，今天很專注在解決對手製造給自己的問題，且有場館幫忙，「這場地比較大，相對起來比較可以拉攻守，防守的壓力比較小，可以把球拉開的狀況，我打起來相對能控制出手，不會那麼急躁。」

「麟洋配」明天也是率先上陣，兩人將碰世界排名高居第2的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），過去3度交手，「麟洋配」只拿下1勝，2場敗場分別是東京奧運分組賽和今年4月底亞錦賽4強賽。

亞錦賽四強兩軍碰頭時，王齊麟第二局拉傷大腿被迫退賽，李洋希望相隔近3個月交手能有賽突破，「上次我們亞錦賽輸他們，也希望能夠健康完成。」他也提到，兩組選手球風相似，勢必是場苦戰。

混雙葉宏蔚／李佳馨剛在美國公開賽打下金盃，日本賽打進8強，世界排名19的台將代表將在第二球場壓軸戰挑戰世界排名第1的大陸混雙組合鄭思維／黃雅瓊，約台灣時間下午3點半上陣。

麟洋配 王齊麟 李洋

延伸閱讀

日本羽賽／逆轉大馬第一男雙 「麟洋配」止對戰3連敗闖8強

加拿大羽賽／自評傷好7成 「麟洋配」回亞洲繼續拚

加拿大羽賽／麟洋配倒地回防美技連發 失誤過多4強止步

加拿大羽賽／麟洋配拍落印尼傳奇男雙 本季第二度晉4強

相關新聞

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

連兩周遭遇同樣對手，我國「一姊」戴資穎都是勝利一方，今天在日本公開賽第二輪以兩個21：10擊敗世界排名18的大陸女將張藝...

日本羽賽／山口茜驚喜送禮 戴資穎親曝感想：覺得她很可愛！

我國羽球「一姊」戴資穎本周在日本得到熱情款待，昨天地主「世界球后」山口茜特別在賽後送上禮物，今天有大批加油團助陣，在小戴...

成都世大運／第一面獎牌來了！反曲弓男團連過三關晉金牌戰

2021成都世大運今天展開首日賽程，上屆拿下1金2銀1銅佳績的射箭代表隊打頭陣出擊，在上午的反曲弓團體賽，由郭昱承、楊宗...

日本羽賽／逆轉大馬第一男雙 「麟洋配」止對戰3連敗闖8強

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天在日本羽球公開賽打頭陣，面對世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，在超過1小時的激...

成都世大運／舉球甜心廖苡任開幕掌旗 連兩屆排球隊擔綱

成都世大運將在明天晚間舉行開幕式，我國今年組成319人代表團參賽，包括210位選手，今天也確定開幕式將由女排隊「舉球甜心...

成都世大運／開幕我國預計104位進場 羽球、武術散打隊出席

成都世大運明天將在東安湖體育中心舉行開幕式，我國代表團在今天宣布將由女排「舉球甜心」廖苡任擔任掌旗官外，對於明天開幕式中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦