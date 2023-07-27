日本羽賽／「麟洋配」闖8強碰印度強敵 李洋有兩目標

日本公開賽今天產出最後8強名單，我國7組選手共有3組闖關，「一姊」戴資穎只花31分鐘就輕取大陸女將張藝曼，混雙唯一代表葉宏蔚／李佳馨直落2擊敗美國對手，東京奧運奪金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋更上演3局逆轉勝，力退世界第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，止住對戰3連敗。

晉級第二輪的3組寶島女雙楊景惇／張淨惠、鄧淳薫／李佳馨和林琬清／許雅晴都沒能闖關，女單另名台將代表宋碩芸錯過第二局開局4：0領先，最終以16：21、10：21敗給列第7種子的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung），止步16強。

今天為台將打頭陣的「麟洋配」，在1小時又3分鐘激戰以15：21、21：18、21：16逆轉王耀新／張御宇，奪勝當下跪地吶喊慶祝的王齊麟形容「好像被迫跑了長跑」，他說：「我覺得今天打起來沒像之前那麼急躁，其實第二局滿危險，領先到落後，有點像之前，打到後面發球、接發球都出會問題，第二局最後有把自己心態穩下來，所以第三局打起來壓力就沒那麼大。」

王齊麟也提到，今天很專注在解決對手製造給自己的問題，且有場館幫忙，「這場地比較大，相對起來比較可以拉攻守，防守的壓力比較小，可以把球拉開的狀況，我打起來相對能控制出手，不會那麼急躁。」

「麟洋配」明天也是率先上陣，兩人將碰世界排名高居第2的印度組合謝提（Chirag Shetty）／蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy），過去3度交手，「麟洋配」只拿下1勝，2場敗場分別是東京奧運分組賽和今年4月底亞錦賽4強賽。

亞錦賽四強兩軍碰頭時，王齊麟第二局拉傷大腿被迫退賽，李洋希望相隔近3個月交手能有賽突破，「上次我們亞錦賽輸他們，也希望能夠健康完成。」他也提到，兩組選手球風相似，勢必是場苦戰。

混雙葉宏蔚／李佳馨剛在美國公開賽打下金盃，日本賽打進8強，世界排名19的台將代表將在第二球場壓軸戰挑戰世界排名第1的大陸混雙組合鄭思維／黃雅瓊，約台灣時間下午3點半上陣。