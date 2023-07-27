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成都世大運／7月28日燃戰火 台灣6大名將拚摘金

中央社／ 台北27日電

第31屆成都世大運明晚開幕後將全面點燃戰火，台灣210名選手中不乏頂級菁英選手參賽，包括楊勇緯、李智凱、羅嘉翎、王冠閎、林穎欣、呂紹全等，都是有機會摘金鍍銀的名將。

拿到東京奧運男子柔道60公斤銀牌的楊勇緯，生涯第2次參加世大運，他在2017年參加台北世大運獲得第5名，上屆拿坡里沒參賽。

楊勇緯日前受訪時提到：「既然參賽了，目標當然就是金牌，雖然目前身體狀況很不錯，但還是要看臨場發揮以及對手實力。頭號目標還是日本選手，他們的柔道實力，不論推誰出來都不可小覷。」楊勇緯參加的柔道男子60公斤級，預計在7月29日登場。

已經連續第4屆參加世大運的台灣「鞍馬王子」李智凱，今年將挑戰世大運鞍馬金牌3連霸。已經在東京奧運摘銀的他，將是生涯最後一次參加世大運，他說：「這是我最後一次參加世大運，也想要好好把握機會，也當作亞運的前哨戰。」

至於在東京奧運拿下銅牌後，被稱為「國民女友」的羅嘉翎，則是生涯首度參加世大運，她出賽的女子57公斤級預計在7月31日登場。羅嘉翎笑說：「感覺很新鮮也很興奮，不過世大運的世界排名積分並不高，我自己猜各國的主力好手可能不會參賽。」

剛在日本福岡水上運動世錦賽男子200公尺蝶式游進決賽，成為台灣泳壇史上男子第1人的王冠閎，今天返台，預計7月30日前往成都世大運和代表隊會合。

根據教練黃智勇的評估，如果能游進1分55秒左右，就很有機會拿下獎牌，不過經過這幾天世錦賽高強度的比賽後，身體確實會有些疲憊，要想辦法盡快恢復。

台灣在歷屆世大運史上，從未拿過游泳獎牌，上屆2019年拿坡里世大運，男子200公尺蝶式金牌成績為1分55秒63，銀、銅牌分別為1分55秒94、1分55秒99。

至於在2018年雅加達亞運拿下10公尺空氣步槍混合金牌的台灣射擊好手呂紹全、林穎欣，本屆世大運也將搭檔出賽。

2017年台北世大運，台灣身為東道主狂掃26金、34銀、30銅，也讓許多選手一夕爆紅，而上屆拿坡里世大運，台灣進帳9金13銀10銅，今年體育署低調評估力保至少5金以上。

楊勇緯 羅嘉翎

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