快訊

最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成都世大運／開幕我國預計104位進場 羽球、武術散打隊出席

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
體育署表示明天世大運開幕式我國代表團預計有50人代表出席。記者劉肇育／攝影
體育署表示明天世大運開幕式我國代表團預計有50人代表出席。記者劉肇育／攝影

成都世大運明天將在東安湖體育中心舉行開幕式，我國代表團在今天宣布將由女排「舉球甜心」廖苡任擔任掌旗官外，對於明天開幕式中華隊將會有多少人出席，體育署主任秘書房瑞文表示，中華隊預計有50人左右代表出席，包括武術散打、羽球等隊都將參與，而中華隊也預計排在第104位進場。

因為疫情延期兩年的成都世大運將在明天開幕，我國今年組成319人代表團，包括210位選手參賽，體育署也喊出了5金的目標，而今天體育署主秘房瑞文也透露，明天的世大運開幕式進場中華隊將以「T」字首排序，預計將會有50位代表團成員參與，主要是以開幕隔天沒有賽程隊伍為主，包括武術散打、羽球等隊。而中華隊則預計被安排在第104位進場，至於地主中國隊將依照慣例於115個進場國家中壓軸登場。

這次世大運國內也由愛爾達電視取得轉播總代理，除了在中華電信MOD及行動平台ELTA.tv、Hami Video外，也聯合無線電視台公視3台，有線電視東森新聞台、東森超視合作，讓民眾跨平台、無時差一同欣賞運動盛宴。

愛爾達電視體育台台長謝思毅表示，這次世大運從7月28日至8月8日大概會有120小時轉播服務，其中在東森60小時，公視也預計有50小時轉播，「今天射箭隊已經傳來好消息，男團晉級7月30日下午的金牌戰，已經跟兩家單位聯繫好，會準備現場轉播服務，未來也會依據選手動態來進行轉播服務。」

中華隊 體育署 羽球

延伸閱讀

世大運／第一面獎牌來了！反曲弓男團連過三關晉金牌戰

世大運／舉球甜心廖苡任開幕掌旗 連兩屆排球隊擔綱

世大運／射箭率先燃戰火 彭家楙女子組排名賽第7最佳

成都世大運／體育署長親見證 中華會旗飄揚選手村

相關新聞

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

連兩周遭遇同樣對手，我國「一姊」戴資穎都是勝利一方，今天在日本公開賽第二輪以兩個21：10擊敗世界排名18的大陸女將張藝...

日本羽賽／山口茜驚喜送禮 戴資穎親曝感想：覺得她很可愛！

我國羽球「一姊」戴資穎本周在日本得到熱情款待，昨天地主「世界球后」山口茜特別在賽後送上禮物，今天有大批加油團助陣，在小戴...

成都世大運／第一面獎牌來了！反曲弓男團連過三關晉金牌戰

2021成都世大運今天展開首日賽程，上屆拿下1金2銀1銅佳績的射箭代表隊打頭陣出擊，在上午的反曲弓團體賽，由郭昱承、楊宗...

日本羽賽／逆轉大馬第一男雙 「麟洋配」止對戰3連敗闖8強

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天在日本羽球公開賽打頭陣，面對世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，在超過1小時的激...

成都世大運／舉球甜心廖苡任開幕掌旗 連兩屆排球隊擔綱

成都世大運將在明天晚間舉行開幕式，我國今年組成319人代表團參賽，包括210位選手，今天也確定開幕式將由女排隊「舉球甜心...

成都世大運／開幕我國預計104位進場 羽球、武術散打隊出席

成都世大運明天將在東安湖體育中心舉行開幕式，我國代表團在今天宣布將由女排「舉球甜心」廖苡任擔任掌旗官外，對於明天開幕式中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦