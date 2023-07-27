成都世大運／開幕我國預計104位進場 羽球、武術散打隊出席

成都世大運明天將在東安湖體育中心舉行開幕式，我國代表團在今天宣布將由女排「舉球甜心」廖苡任擔任掌旗官外，對於明天開幕式中華隊將會有多少人出席，體育署主任秘書房瑞文表示，中華隊預計有50人左右代表出席，包括武術散打、羽球等隊都將參與，而中華隊也預計排在第104位進場。

因為疫情延期兩年的成都世大運將在明天開幕，我國今年組成319人代表團，包括210位選手參賽，體育署也喊出了5金的目標，而今天體育署主秘房瑞文也透露，明天的世大運開幕式進場中華隊將以「T」字首排序，預計將會有50位代表團成員參與，主要是以開幕隔天沒有賽程隊伍為主，包括武術散打、羽球等隊。而中華隊則預計被安排在第104位進場，至於地主中國隊將依照慣例於115個進場國家中壓軸登場。

這次世大運國內也由愛爾達電視取得轉播總代理，除了在中華電信MOD及行動平台ELTA.tv、Hami Video外，也聯合無線電視台公視3台，有線電視東森新聞台、東森超視合作，讓民眾跨平台、無時差一同欣賞運動盛宴。

愛爾達電視體育台台長謝思毅表示，這次世大運從7月28日至8月8日大概會有120小時轉播服務，其中在東森60小時，公視也預計有50小時轉播，「今天射箭隊已經傳來好消息，男團晉級7月30日下午的金牌戰，已經跟兩家單位聯繫好，會準備現場轉播服務，未來也會依據選手動態來進行轉播服務。」