金恩盃／謝淑薇連休3天 明關鍵戰是否出賽打問號

名列金恩盃亞大區第二級頭號種子的中華隊，今天面對巴基斯坦輕鬆闖關，18歲小將連拿12局輕取對手，帶傷上陣的李珮琪也以直落2奪勝，前4天戰績3勝1敗，明天和香港隊的關鍵戰攸關晉級資格，不過6座大滿貫得主謝淑薇是否出賽還未定。

謝淑薇帶著溫布頓金盃轉戰馬來西亞吉隆坡，第一天出戰新加坡下場打雙打，之後3天都休兵調整身體狀況。今天由盧曼琳擔任對巴基斯坦第一點單打，她僅花42分鐘就以兩個6：0輕取年僅15歲的巴基斯坦對手卡尤姆（Amna Ali Qayum）。

李珮琪擔任第二點單打，她雖因右肩舊傷復發，只能整場採低手發球，但今天帶傷上陣先以6：1先下一城，第二盤再從0：2落後下連贏6局，直落2拍下32歲的巴基斯坦老將漢（Sarah Mahboob Khan），連拿2點確保中華隊勝利。

第三點雙打，詹詠然和盧曼琳的雙打選擇棄賽，保留體力明天對香港。

金恩盃亞大區第二級共有12隊角逐，中華隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲被分在A組，第一戰輕取新加坡，但第二天不敵大洋洲，想爭奪分組前2的晉級資格，明天分組最終戰碰香港非勝不可，不過連休3天的謝淑薇還不確定是否下場。

今天謝淑薇有到球場熱身練球，明天和香港的關鍵戰是否下場，將等晚上所有選手與教練討論後才會決定。

分組前2名的隊伍將再進行交叉準決賽，兩場勝方才能晉級2024亞大區一級。

中華隊今年金恩盃成員包括謝淑薇，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴，以及李珮琪及盧曼琳，教練何智仁，領隊楊蔚萌、副領隊陳鴻文，防護員吳雪寧。