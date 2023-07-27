快訊

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

快訊／江宏傑現身記者會宣布告贏福原愛 有利判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金恩盃／謝淑薇連休3天 明關鍵戰是否出賽打問號

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊小將盧曼琳第一點直落2奪勝。圖／四維體育推廣教育基金會提供
中華隊小將盧曼琳第一點直落2奪勝。圖／四維體育推廣教育基金會提供

名列金恩盃亞大區第二級頭號種子的中華隊，今天面對巴基斯坦輕鬆闖關，18歲小將連拿12局輕取對手，帶傷上陣的李珮琪也以直落2奪勝，前4天戰績3勝1敗，明天和香港隊的關鍵戰攸關晉級資格，不過6座大滿貫得主謝淑薇是否出賽還未定。

謝淑薇帶著溫布頓金盃轉戰馬來西亞吉隆坡，第一天出戰新加坡下場打雙打，之後3天都休兵調整身體狀況。今天由盧曼琳擔任對巴基斯坦第一點單打，她僅花42分鐘就以兩個6：0輕取年僅15歲的巴基斯坦對手卡尤姆（Amna Ali Qayum）。

李珮琪擔任第二點單打，她雖因右肩舊傷復發，只能整場採低手發球，但今天帶傷上陣先以6：1先下一城，第二盤再從0：2落後下連贏6局，直落2拍下32歲的巴基斯坦老將漢（Sarah Mahboob Khan），連拿2點確保中華隊勝利。

第三點雙打，詹詠然和盧曼琳的雙打選擇棄賽，保留體力明天對香港。

金恩盃亞大區第二級共有12隊角逐，中華隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲被分在A組，第一戰輕取新加坡，但第二天不敵大洋洲，想爭奪分組前2的晉級資格，明天分組最終戰碰香港非勝不可，不過連休3天的謝淑薇還不確定是否下場。

今天謝淑薇有到球場熱身練球，明天和香港的關鍵戰是否下場，將等晚上所有選手與教練討論後才會決定。

分組前2名的隊伍將再進行交叉準決賽，兩場勝方才能晉級2024亞大區一級。

中華隊今年金恩盃成員包括謝淑薇，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴，以及李珮琪及盧曼琳，教練何智仁，領隊楊蔚萌、副領隊陳鴻文，防護員吳雪寧。

謝淑薇 中華隊 詹詠然

延伸閱讀

金恩盃／謝淑薇重披中華隊戰袍 對手服了：對戰是榮幸

網球／謝淑薇與中華隊會合 腳拇指瘀血未消暫緩單打

溫網／謝淑薇秀晚禮服照 網讚嘆：認真的女人最美

網球／連奪大滿貫排名狂升 謝淑薇擠下詹皓晴重當「一姊」

相關新聞

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

連兩周遭遇同樣對手，我國「一姊」戴資穎都是勝利一方，今天在日本公開賽第二輪以兩個21：10擊敗世界排名18的大陸女將張藝...

日本羽賽／逆轉大馬第一男雙 「麟洋配」止對戰3連敗闖8強

黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天在日本羽球公開賽打頭陣，面對世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，在超過1小時的激...

世大運／第一面獎牌來了！反曲弓男團連過三關晉金牌戰

2021成都世大運今天展開首日賽程，上屆拿下1金2銀1銅佳績的射箭代表隊打頭陣出擊，在上午的反曲弓團體賽，由郭昱承、楊宗...

世大運／舉球甜心廖苡任開幕掌旗 連兩屆排球隊擔綱

成都世大運將在明天晚間舉行開幕式，我國今年組成319人代表團參賽，包括210位選手，今天也確定開幕式將由女排隊「舉球甜心...

金恩盃／謝淑薇連休3天 明關鍵戰是否出賽打問號

名列金恩盃亞大區第二級頭號種子的中華隊，今天面對巴基斯坦輕鬆闖關，18歲小將連拿12局輕取對手，帶傷上陣的李珮琪也以直落...

兩俄選手若中立出賽 烏克蘭抵制巴黎奧運陷兩難

烏克蘭體育部長古澤今天指出，假如侵略烏克蘭的俄羅斯和其盟友白俄羅斯運動員在中立旗幟下，以個人身分參加明年巴黎奧運，烏克蘭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦